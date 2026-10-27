El objetivo principal es disminuir el riesgo de un daño conocido como sunscald o southwest injury.

Pintar de blanco la parte baja de los troncos puede ser una forma de proteger la corteza frente a determinados daños provocados por el frío y el sol. Cuando se utiliza cal, esta práctica se conoce como encalado. El color blanco ayuda a reflejar la luz solar y reducir el calentamiento del tronco.

El objetivo principal es disminuir el riesgo de un daño conocido como sunscald o southwest injury, que puede afectar especialmente a árboles jóvenes y de corteza delgada durante el invierno.

Qué ocurre con la corteza cuando recibe sol y después frío

El sunscald se produce principalmente durante los meses fríos. La luz solar directa calienta la corteza durante el día y puede activar los tejidos vivos que se encuentran debajo de ella. Cuando la temperatura desciende durante la noche y llega a niveles de congelación, esas células pueden sufrir daños.

El problema aparece con mayor frecuencia en el lado sur o suroeste del tronco, porque es el que recibe mayor exposición solar durante el invierno. Por esa razón, el fenómeno también es conocido como southwest injury.

Las señales pueden incluir decoloración, grietas, zonas hundidas y desprendimiento de la corteza. El tejido afectado puede morir y la lesión puede convertirse posteriormente en una vía de entrada para plagas y enfermedades.

Los árboles jóvenes son especialmente susceptibles porque todavía tienen una corteza delgada. A medida que muchas especies crecen y desarrollan una corteza más gruesa, disminuye su vulnerabilidad. Sin embargo, algunas especies de corteza delgada pueden continuar siendo sensibles.

Los árboles jóvenes son especialmente susceptibles porque todavía tienen una corteza delgada. Kazakov Maksim

Por qué el color blanco puede proteger al árbol

El blanco ayuda a reflejar la radiación solar, por lo que la corteza puede mantenerse más fresca durante las horas de mayor exposición. De esta manera, se reduce el calentamiento diurno que puede preceder al congelamiento nocturno.

Utah State University Extension (USU) señala que algunos productores pintan de blanco el lado suroeste o la parte baja de los troncos de árboles frutales para prevenir el sunscald. El objetivo es reflejar la luz solar y mantener más fría la superficie de la corteza.

La University of Arizona Cooperative Extension recomienda pintar los troncos y ramas expuestos con pintura blanca específica para este uso, o con lechada (white wash).

Qué se utiliza para proteger los troncos

Según Utah State University Extension, algunos productores utilizan látex blanco para interiores para proteger los troncos de determinados árboles susceptibles al sunscald. La ficha también contempla la posibilidad de diluir esta pintura con agua en una proporción de 1:1.

Otra alternativa son las envolturas o protectores de color claro, que ayudan a reducir la exposición directa de la corteza al sol.

Estas medidas tienen mayor sentido en árboles jóvenes, frutales o de corteza delgada, especialmente cuando están expuestos al sol intenso y a temperaturas que pueden caer rápidamente durante la noche.

En cambio, la protección es menos necesaria a medida que la corteza se vuelve más gruesa y el árbol deja de ser tan susceptible al daño.