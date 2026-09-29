"Seguimos trabajando por mejores espacios públicos. Con acciones de mantenimiento y conservación, mantenemos nuestras colonias más limpias, ordenadas y seguras", alcadía de Cuauhtemoc.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, SEDEMA, confirmó el inició de los trabajos de poda estratégica y manejo del arbolado en la Tercera Sección de Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, después de realizar un censo forestal para conocer las condiciones de los ejemplares, según informó el Gobierno de la Ciudad de México el pasado 28 de septiembre.

La SEDEMA informó que las investigaciones de los profesionales arrojaron un diagnóstico que permitió identificar árboles muertos, en condiciones de riesgo o con afectaciones que requieren atención especializada, iniciando así un nuevo proceso de arborización en Tlatelolco , localidad que tendrá nuevos árboles .

Las labores en Tlatelolco incluyen poda y, en los casos que cuentan con justificación técnica, derribos; posteriormente, se iniciará restitución del arbolado con especies nativas adecuadas para las condiciones urbanas de la capital.

En la última semana realizamos 204 podas de árbol y 35,000 m² de pasto. AlcCuauhtemocMx

Censo forestal en Tlatelolco: se redefinen los requisitos de para la poda de árboles

La SEDEMA explicó que el censo forestal permitió “evaluar las condiciones físicas y sanitarias de los árboles, identificar posibles riesgos y determinar las necesidades de intervención de cada ejemplar”. A partir de estos resultados, cada árbol recibe un tratamiento definido mediante un dictamen técnico individual.

Los trabajos se desarrollan conforme a la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015, que establece requisitos para la poda, derribo, trasplante y restitución de árboles en la Ciudad de México. La dependencia señaló que “los dictámenes que sustentan las intervenciones pueden ser consultados públicamente”, como parte de las acciones de transparencia ambiental.

Comunicado oficial: SEDEMA inicia trabajos de poda estratégica y manejo del arbolado en la Tercera Sección de Tlatelolco. AlcCuauhtemocMx

Tlatelolco tendrá restitución con especies nativas ideales para la ciudad

En línea con la norma confirmada y compartida por el Gobierno de la Ciudad de México, una vez concluidas las intervenciones, la SEDEMA llevará a cabo la restitución correspondiente y dará prioridad a “especies nativas y adecuadas para las condiciones ambientales y urbanas de la Ciudad de México”. El objetivo es contar con árboles que puedan desarrollarse de manera adecuada en este entorno urbano.

El manejo del arbolado forma parte de la estrategia “Tlatelolco, mi amor”, que también contempla acciones para fortalecer las áreas verdes. De acuerdo con la dependencia, se busca “incrementar la biodiversidad urbana, favorecer a los polinizadores, fortalecer la educación ambiental y mejorar la calidad de vida” de quienes habitan el territorio.

Los trabajos se realizan conforme a la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2015 e incluyen la restitución del arbolado con especies nativas adecuadas para las condiciones urbanas de la Ciudad de México. AlcCuauhtemocMx

La estrategia incluye además el establecimiento y fortalecimiento de huertos urbanos, jardines para polinizadores y actividades de cultura ambiental.

La SEDEMA busca desarrollar con la implementación de estos cambios en las zonas verdes urbanas, un ambiente mucho más sustentable: “un arbolado más sano, seguro, diverso y resiliente”, al mismo tiempo, pretende fortalecer la infraestructura verde y la participación comunitaria en Tlatelolco.