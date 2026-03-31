La Semana Santa es un tiempo de oración, sacrificio y arrepentimiento en el que los fieles acompañan espiritualmente la pasión de Jesucristo. Sin embargo, a lo largo de los años se han popularizado distintos mitos sobre lo que supuestamente no se debe hacer durante estos días, y uno de los más extendidos es que está prohibido vestir de rojo. Esta creencia tiene dos explicaciones principales. La primera asocia el color rojo con la sangre derramada por Cristo en su crucifixión, por lo que muchos lo consideran inapropiado en un periodo de luto y reflexión. La segunda, de corte más supersticioso, sostiene que el rojo atrae al diablo y aumenta la probabilidad de caer en tentaciones durante los días santos. Por eso, muchos fieles prefieren usar colores como el morado, que representa la penitencia, o el blanco, símbolo de la pureza y la resurrección. Sin embargo, son solo creencias populares sin fundamento religioso ni científico. De acuerdo con ACI, agencia de noticias católicas, la Iglesia Católica establece que el rojo debe usarse en el Domingo de Ramos, el Viernes Santo y toda conmemoración de la Pasión del Señor, ya que simboliza el derramamiento de sangre y el fuego ardiente del amor de Dios. La decisión de vestirlo o no es estrictamente personal. Otra de las recomendaciones de la Iglesia es que los fieles deben dedicar estos días a la oración, obras de piedad y caridad, al ayuno y la abstinencia, según el Código de Derecho Canónico. El del color rojo no es el único mito de estas fechas. Entre las creencias más comunes también figuran prohibiciones como no barrer, no tener relaciones sexuales, no bañarse en un río el Viernes Santo, no escuchar música, no clavar puntillas ni trepar árboles.