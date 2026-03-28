La Secretaría de Educación Pública, SEP, confirmó el inicio del receso escolar de Semana Santa 2026, que impactará a millones de estudiantes en todo el país. La medida ya está contemplada en el calendario oficial vigente. De acuerdo con el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, el periodo sin clases abarcará a niveles básicos y medio superior, marcando uno de los descansos más largos del ciclo escolar. “El próximo lunes 30 de marzo inicia el receso escolar para 28.9 millones de estudiantes de Educación Básica y Media Superior, así como para de 1.2 millones de docentes”, informó la SEP en su comunicado oficial. El funcionario informó que “del 30 de marzo al 10 de abril, 252 mil 800 escuelas públicas y privadas de Educación Básica y Media Superior en el país suspenderán actividades escolares”, retomando labores el lunes 13 de abril. Esto implica que, considerando el fin de semana previo, desde el sábado 28 de marzo hasta el domingo 12 de abril, los estudiantes tendrán 16 días consecutivos sin clases, un periodo que en la práctica se convierte en vacaciones extendidas para las familias. En Educación Básica, la SEP detalló que “23.4 millones de estudiantes, así como más de 1.2 millones de maestras y maestros… suspenderán clases a partir del 30 de marzo y reanudarán actividades el lunes 13 de abril”. Para otros niveles, el esquema será más flexible. “En el caso de la Educación Superior, corresponderá a las autoridades universitarias determinar su periodo”, indicó el secretario, lo que significa que cada institución podrá ajustar su propio calendario de descanso.