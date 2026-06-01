El sistema de salud informó avances en infraestructura médica, modernización de quirófanos y ampliación de servicios. Las mejoras buscan fortalecer la atención para millones de personas en distintas regiones del país.

Recientemente, la gestión de Claudia Sheinbaum anunció cambios clave en el sector de la salud: se trata de una serie de acciones enfocadas en ampliar y mejorar la capacidad de atención médica en México. Entre las medidas destacan nuevos hospitales, centros de salud fortalecidos y la modernización de áreas clave para la atención de pacientes.

Además, las autoridades informaron que se trabaja en una mayor distribución de medicamentos gratuitos y en la ampliación de servicios médicos , con el objetivo de beneficiar a millones de personas en todo el territorio nacional.

El sistema de salud informó avances en infraestructura médica, modernización de quirófanos y ampliación de servicios. Las mejoras buscan fortalecer la atención para millones de personas en distintas regiones del país.

No son del IMSS ni del ISSSTE: llegan nuevos hospitales y centros de salud que buscan ampliar la cobertura médica

Como parte de la estrategia de fortalecimiento del sector sanitario, se reportaron avances en la construcción y habilitación de hospitales que permitirán atender a un mayor número de pacientes. Estas obras forman parte de un esfuerzo para mejorar el acceso a servicios de salud.

Las autoridades también destacaron la puesta en marcha y renovación de diversos centros de salud, espacios fundamentales para brindar atención preventiva y consultas de primer nivel en comunidades de todo el país.

Con estas acciones se busca reducir la saturación en algunas unidades médicas y acercar servicios esenciales a más personas , especialmente en zonas donde la demanda de atención ha crecido en los últimos años.

Modernizan quirófanos y equipamiento para mejorar la atención

Otro de los anuncios más relevantes tiene que ver con la modernización de quirófanos y áreas hospitalarias. La actualización de infraestructura médica permitirá realizar procedimientos en mejores condiciones y con mayor capacidad operativa.

La incorporación de nuevo equipamiento también busca fortalecer la calidad de los servicios que reciben los pacientes. Esto incluye herramientas médicas necesarias para diagnósticos, tratamientos y cirugías.

Las mejoras forman parte de una estrategia integral para optimizar la atención en hospitales públicos y garantizar que las unidades médicas cuenten con recursos adecuados para responder a las necesidades de la población.

Más medicamentos gratuitos y servicios de salud para millones de mexicanos

El sector salud informó además que continuará reforzando la distribución de medicamentos gratuitos en distintas entidades del país. El objetivo es garantizar una mayor disponibilidad de insumos para pacientes que requieren tratamientos constantes.

Las autoridades señalaron que estas acciones complementan los esfuerzos de infraestructura y modernización hospitalaria, permitiendo que la atención médica sea más eficiente y accesible.

Con nuevos hospitales, centros de salud fortalecidos, quirófanos renovados y una mayor entrega de medicamentos, el sistema sanitario busca ampliar su capacidad de respuesta y beneficiar a millones de mexicanos durante los próximos años.