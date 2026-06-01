Los certificados de Fibra MTY (FMTY), fideicomiso inmobiliario enfocado en inmuebles industriales, cayeron 2.18% en las primeras operaciones del lunes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) tras darse a conocer que fue el ganador de la puja por Fibra Macquarie.

En la jornada del 1 de junio, los títulos del fibra descendieron a los 13.92 pesos por unidad (Ciudad de México 8:38 horas); mientras que los certificados de Fibra Macquarie descendieron 1.26% a 43.05 pesos por unidad, de acuerdo con datos de la plaza bursátil mexicana.

El 31 de mayo, FMTY dio a conocer que su oferta pública de adquisición sobre Macquarie recibió una aprobación superior al 80% de los certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios, equivalentes a u$s1,700 millones y, con ello, se cumplieron con “éxito” las condiciones necesarias.

De acuerdo con información del fideicomiso liderado por Jorge Ávalos, con esta adquisición, los activos totales consolidados de Fibra Mty incrementarán a aproximadamente u$s6,500 millones, con lo que se concretará una de las plataformas inmobiliarias más grandes en el país.

“La integración de ambos portafolios permitirá consolidar una plataforma inmobiliaria de mayor escala, con una presencia reforzada en el sector industrial y una base más sólida para continuar generando valor para inversionistas, clientes y demás grupos de interés”, explicó Fibra Mty en un comunicado.

Fibra Macquarie cuenta con un total de 245 propiedades industriales y 17 comerciales; mientras que Fibra Mty declaró 118 propiedades en su portafolio, incluyendo 95 para uso industrial, 17 para uso de oficinas, y seis para uso comercial.

Esta operación fue calificada como “positiva” por parte del equipo de análisis de GBM. “Fortalece la posición de FMTY en el segmento industrial y representa un paso más en la consolidación del sector inmobiliario industrial en México”, explicaron en un documento a clientes.

En lo que va del año, los certificados de FMTY acumulan un retroceso de poco más de 9%; sin embargo, el consenso de analistas que dan seguimiento a la emisora de la BMV mantienen un precio objetivo de 16.24 pesos por unidad, precio que representa un alza potencial de 17.25%, desde el precio intradía de la jornada del lunes.

De los 10 analistas que dan cobertura a Fibra Mty, seis recomiendan Compra; mientras que el resto sugiere Mantener.