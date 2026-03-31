Los gastos acumulados durante la Cuaresma y la Semana Santa presionan la liquidez de los hogares mexicanos debido a la concentración de consumo en un corto periodo, de acuerdo con un análisis de Kueski. Durante la Cuaresma, el precio de pescados y mariscos aumentó hasta 14% respecto al año anterior, impulsado por la mayor demanda estacional derivada de la sustitución de carne por estos productos, de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes. A esta presión se sumó el dinamismo económico de la Semana Santa, uno de los periodos de mayor consumo del año. Según datos de la Secretaría de Turismo, en 2025 esta temporada generó una derrama económica superior a MXN$ 285,000 millones en el país, reflejando la concentración de gasto que suele registrarse durante estas semanas. Desde el análisis de Kueski, plataforma de compra ahora y paga después (BNPL) y crédito al consumidor en línea en América Latina, estos periodos influyeron en la forma en que las personas tomaron decisiones sobre su dinero. “El reto surge cuando varios gastos coinciden en un intervalo de tiempo corto. En momentos donde cambian los hábitos alimenticios, se planean viajes y esparcimiento, las personas buscan organizar esos pagos sin desbalancear su presupuesto”, explicó Luis Rangel, vicepresidente de Crédito en Kueski. La compañía observó que durante la Cuaresma y la Semana Santa aumentó la demanda de soluciones financieras digitales entre sus usuarios, particularmente de herramientas como Kueski Pay y préstamos personales en línea. Este incremento se concentró principalmente en categorías relacionadas con viajes, entretenimiento y compras estacionales, rubros que suelen registrar mayor actividad durante estas semanas. Para Rangel, este comportamiento no se limita a estas fechas, ya que a lo largo del año existen momentos en los que los gastos también tienden a concentrarse, como vacaciones, eventos de descuentos o el cierre del año. “Cada vez más personas buscan tener mayor control sobre cómo administran su dinero en el tiempo. Cuando herramientas como el compra ahora y paga después o el crédito digital se utilizan de forma planificada, permiten mantener liquidez y evitar desbalances, especialmente en momentos en los que coinciden distintos gastos”, agregó. De acuerdo con el análisis de la empresa, más que tratarse de un fenómeno temporal, estos periodos reflejan un cambio en la forma en que los hogares organizan sus finanzas, donde la planeación del gasto y la anticipación de momentos de alto consumo se vuelven factores clave para mantener el equilibrio financiero.