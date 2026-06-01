El Patronato de Nacional Monte de Piedad nombró a José Antonio Murillo Garza como director general de la institución, cargo que es efectivo a partir de este 1 de junio. La designación, aseguró la institución, es una decisión estratégica orientada a fortalecer la evolución institucional de Nacional Monte de Piedad, que ha estado en huelga sin acuerdos definitivos desde hace ya casi ocho meses.

Murillo Garza ocupó, hasta la semana pasada, el rol de director general de RappiCard, propiedad de Grupo Financiero Banorte, donde encabezó procesos de crecimiento, transformación e innovación financiera desde septiembre de 2021.

Tras este nombramiento, el doctor en Economía por Rice University y profesor e investigador en instituciones como El Colegio de México, el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), escribió en su perfil de LinkedIn: “Pocas responsabilidades son tan significativas como contribuir al futuro de una institución que ha acompañado a México durante generaciones”.

José Antonio Murillo Garza, director general de Nacional Monte de Piedad

José Antonio Murillo cuenta con una sólida trayectoria en los ámbitos académico, financiero y de política pública, combinando experiencia en liderazgo institucional, transformación financiera, innovación y desarrollo de capacidades tecnológicas.

En el sector público desempeñó distintas responsabilidades directivas en el Banco de México, participando en proyectos estratégicos vinculados al sistema financiero, la innovación institucional y el análisis de variables macroeconómicas clave para la toma de decisiones de política monetaria.

“Su llegada marca el inicio de una nueva etapa orientada a fortalecer nuestras capacidades institucionales, modernizar nuestra operación con responsabilidad y seguir sirviendo, con cercanía y compromiso, a las personas que lo necesitan a través del préstamo prendario”, aseguró Carlos Zozaya, presidente del patronato, en un comunicado de prensa.

“Sé de los retos y oportunidades que implica la situación que actualmente enfrenta la institución, por ello asumo esta responsabilidad con enorme respeto por la historia y misión de la institución, y con el compromiso de trabajar junto con todos los colaboradores, el Patronato, las autoridades y los distintos grupos de interés para fortalecer su impacto social, consolidar sus capacidades institucionales y construir bases sólidas para el presente y futuro”, agregó José Antonio Murillo en el mismo documento.