En esta noticia Importancia de México para Essen

La empresa argentina Essen, especializada en el diseño, fabricación y comercialización de productos de cocina premium, abrió recientemente su primer Centro de Experiencia en México. Ubicado estratégicamente en la Colonia del Valle de la capital, esta apertura forma parte de una robusta estrategia corporativa destinada a fortalecer la presencia de la marca dentro de un mercado que ya se proyecta como el de mayor relevancia para la expansión regional del grupo.

Al operar bajo el esquema de venta directa, compitiendo en la misma industria que gigantes como Betterware, la compañía reduce la intermediación tradicional y maximiza el margen de ganancia para su cadena de valor.

Al operar bajo el esquema de venta directa, la compañía reduce la intermediación tradicional y maximiza el margen de ganancia para su cadena de valor, soportada por un asesoramiento personalizado que construye relaciones de lealtad comercial a largo plazo.

Con 45 años desde su fundación en 1980, ha logrado colocar más de 30 millones de cacerolas en América Latina a través de una sólida red que supera las 20,000 distribuidoras y distribuidores independientes, informó la empresa a El Cronista México.

Frente a la coyuntura socioeconómica, el nuevo Centro de Experiencia de la Ciudad de México no operará de forma exclusiva como un showroom de exhibición, sino como una plataforma de desarrollo de capital humano.

El inmueble ha sido acondicionado para fungir como el epicentro de formación continua de su red de distribución independiente en el país, proveyendo un espacio de mentoría y capacitación técnica para futuros líderes de negocio.

Esta apertura busca detonar la incorporación de nuevos emprendedores al esquema comercial de Essen, el cual ofrece uno de los planes de compensación más completos y atractivos de la industria.

Importancia de México para Essen

Desde el punto de vista de negocios, México demostró ser el mercado de mejor desempeño para Essen dentro de toda su estrategia regional durante el periodo anual de 2025, registrando un incremento exponencial que impulsó la toma de decisiones financieras para centralizar los esfuerzos de inversión del grupo en este país.

“México es uno de los mercados estratégicos para el crecimiento futuro de Essen en Latinoamérica. Por su tamaño, dinamismo y potencial de desarrollo, ocupa un lugar prioritario dentro de nuestra visión regional”, detalló en entrevista Jaime Betancur, director de negocios internacionales de Essen.

La ventaja competitiva de la marca, compartió Betancur, radica en una fórmula que equilibra la alta calidad, la innovación tecnológica y una durabilidad premium en su gama de cacerolas y sartenes, que constituyen sus categorías más comercializadas a nivel histórico.

Según explicó el vocero, el cliente mexicano promedio manifiesta una inclinación notable hacia productos duraderos que optimicen los recursos domésticos y aporten practicidad al día a día, lo que genera una ventana de oportunidad óptima para posicionar sus utensilios de cocina de alta gama en los hogares del país.

“Nuestro consumidor en México valora la calidad, la durabilidad y las experiencias que generan conexión alrededor de la mesa. Encontramos una gran afinidad con personas que disfrutan cocinar en casa, compartir momentos con familiares y amigos, y que buscan productos que los acompañen durante muchos años”, subrayó Jaime Betancur.

Cacerola de Essen | Cortesía

Con presencia activa en seis naciones de la región —Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú y México—, la empresa asume el presente ejercicio fiscal con altas expectativas de penetración de mercado. La consolidación de su base en la capital mexicana representa el catalizador para futuras expansiones en otras metrópolis del territorio nacional, impulsadas por la aceleración en el reclutamiento de socios comerciales independientes.