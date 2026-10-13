Zeekr es el brazo de lujo de Geely y sus modelos, además de contar con la combinación entre el diseño sueco de Volvo.

Los autos eléctricos ya no son inalcanzables y Zeekr pisa fuerte con ofertas eléctricas de lujo que no piden absolutamente nada a la competencia directa que tienen disponibles las marcas alemanas de alta gama.

Zeekr es el brazo de lujo de Geely y sus modelos, además de contar con la combinación entre el diseño sueco de Volvo, la colaboración con diseñadores de moda internacionales y el último grito tecnológico chino, ofrecen una ventaja adicional, un precio que a veces puede ser la mitad de los modelos que representan su competencia directa.

Zeekr X Cortesía Zeekr X

Uno de los modelos insignia de la empresa china es la SUV compacta Zeekr X, con un precio inicial de MXN $799,000, significativamente menos que el millón de pesos del siguiente precio en la escala de las SUV compactas eléctricas de lujo.

En las calles

Desde el primer momento, la Zeekr X muestra el lujo: su apertura y cierre de las 4 puertas y cajuela es electrónica, y todo es absolutamente personalizable. El auto cuenta con memoria para la posición de los asientos y espejos, lo que hace que cada usuario tenga una experiencia totalmente personalizable.

Su manejo es suave y la potencia supera, como es casi regla general en los eléctricos, a la capacidad de reacción de los autos de combustión interna.

Además, ofrece asistencias de manejo de lujo, desde cámaras con visión 360°, realidad aumentada en una pequeña pantalla frente al volante -Head-Up Display de Realidad Aumentada (AR-HUD)-, sensores en el volante que ayudan al conductor a mantenerse concentrado, pues es capaz de reconocer cuando el usuario no tiene las manos en el mismo.

En una prueba de manejo, El Cronista pudo constatar que tiene alarmas para todo, pero no son de ninguna forma invasivas ni irritantes, como pueden resultar las de los cinturones de seguridad en otros modelos.

Las alertas advierten sobre la cercanía de otros autos, peatones, motocicletas y objetos, a lo que se suma la asistencia para el estacionamiento, y es capaz de calcular la urgencia del frenado, basado en la velocidad del manejo y las condiciones de la calle.

Hacia adentro, el habitáculo cuenta con un techo panorámico, los asientos se ajustan desde un par de botones electrónicos laterales, que a su vez se conectan con la pantalla de 14.6 pulgadas, para guardar la configuración.

Desde esta misma pantalla, ubicada al centro del tablero, se controlan los espejos, se activa la conectividad al celular, se programan rutas y se controla la iluminación interna y el resto de las comodidades del Zeekr X.

El rendimiento prometido de la batería es de hasta 450 kilómetros en la versión Premium, una duración más que ideal para recorrer una metrópoli que puede resultar tan convulsa como la Ciudad de México. El rendimiento del auto es muy cercano a lo prometido en condiciones de uso normales.

Su sistema de sonido es sumamente potente, al contar con 13 altavoces Yamaha, suficientes para alimentar una fiesta mediana.

Detalles a vigilar

Si bien el Zeekr X ofrece una experiencia de lujo y busca competir con opciones similares que rebasan la barrera del millón de pesos, hay detalles a los que deben estar atentos los conductores, y no son pequeños.

Por una parte, la pantalla central tiene demasiado peso en la operación del vehículo y su capacidad de respuesta es bastante lenta comparada con el estándar.

A esto se suma que durante la prueba de manejo, la pantalla se trabó durante más de una hora de recorrido, por lo que fue prácticamente imposible seguir la ruta en el navegador, sin hablar del infaltable Spotify. La pantalla reaccionó solo después de que el auto fue apagado completamente, tras varios intentos automáticos de reinicio.

Un segundo detalle a cuidar, y éste muy importante para el manejo, es la palanca de velocidades. Esta palanca se ubica en el volante, y aunque solo tiene drive, neutral y reversa, su capacidad de reacción es lenta, si maniobras para estacionarte o salir de un lugar apretado, llegando incluso a requerir de la repetición del comando para realizar el cambio entre reversa y drive.

El Zeekr X es una buena opción para una familia urbana que busque traslados dentro de la ciudad o que no rebasen los 400 kilómetros de distancia (suficiente para llegar a Acapulco desde la Ciudad de México con una sola carga y sin angustias), aunque necesita conductores pacientes, que no dependan de los navegadores y puedan sobrevivir ocasionalmente sin música o podcasts.