La entrevista, publicada en el sitio oficial de Carlos Slim, permite conocer cómo el empresario describía su estrategia de inversión y administración hace casi dos décadas.

Carlos Slim, uno de los empresarios más reconocidos de México, sostuvo que los periodos de crisis económica pueden convertirse en momentos favorables para invertir.

En una entrevista publicada el 2 de diciembre de 2007 en Washington, el fundador de Grupo Carso explicó que las dificultades financieras permiten encontrar empresas disponibles a precios bajos y oportunidades de compra que no suelen presentarse en épocas de crecimiento .

Por entonces, el magnate mexicano explicó cómo tomó decisiones durante la crisis de 1982 y por qué no interpreta los periodos de incertidumbre únicamente como momentos de riesgo.

¿Por qué Slim considera que una crisis puede ser una oportunidad para invertir?

“En mi opinión, nunca asumo riesgos. Probablemente riesgos pequeños, pero no me considero como alguien que siempre se arriesga. Pienso que soy muy conservador”, afirmó durante la conversación replicada en su portal web.

Al recordar el contexto económico de 1982, cuando tenía 42 años, Slim contó que encontró empresas disponibles a precios muy bajos . Según explicó, muchas compañías extranjeras querían vender sus operaciones en México y los bancos también se desprendían de activos.

El empresario señaló que su decisión de comprar durante aquel periodo de crisis estuvo relacionada con su lectura de los activos y con la posibilidad de que las condiciones económicas cambiaran . También mencionó la experiencia de su padre, quien había mantenido sus negocios en México durante los años de la Revolución.

Slim explicó que no buscaba obtener ganancias rápidas: “No somos especuladores o inversionistas de corto plazo. Estamos buscando un plan a largo plazo”.

En ese sentido, sostuvo que los periodos de crisis pueden ser favorables para encontrar activos y negocios disponibles .

“Invertimos más”, dijo al describir la estrategia de su grupo durante esos momentos. Y agregó: “Es un mejor momento para invertir porque encuentras muchas cosas, muchas oportunidades de gente que se quiere ir”.

Sus declaraciones se refieren a su experiencia y a los criterios que explicó en aquella conversación. EFE

¿Qué principios aplica Carlos Slim para administrar sus empresas?

Durante la entrevista, el empresario también describió algunas reglas de gestión que atribuyó a su grupo empresarial. Entre ellas, destacó:

la reinversión de los recursos

la actualización tecnológica

una estructura administrativa con pocos niveles.

“Uno es que el dinero de los negocios se queda en las operaciones del mismo, buscas la reinversión” , explicó. También sostuvo que las compañías deben ser competitivas mediante el uso de equipos y tecnología moderna.

Otro de sus criterios consiste en prepararse durante los periodos favorables para atravesar los más difíciles. Slim lo explicó con una referencia a los años de “vacas gordas” y “vacas flacas”: las empresas deben capitalizarse cuando las condiciones son buenas para no tener que despedir personal cuando llegan los momentos complicados.

“En los años de vacas gordas, los negocios deben de capitalizarse y acelerar su desarrollo, de tal forma que en los años de vacas flacas no tengas que despedir gente”, afirmó.