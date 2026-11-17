Una vez más el Buen Fin llegará en noviembre con descuentos en todas las categorías.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que los mexicanos que realicen compras durante el Buen Fin 2026 podrán participar en un sorteo con premios en efectivo .

La promoción contempla las operaciones efectuadas del 13 al 17 de noviembre en comercios registrados y pagadas con tarjetas de crédito o débito participantes.

El sorteo prevé la entrega de 321,261 premios por un monto total de 400 millones de pesos.

¿Qué compras participan en el sorteo del Buen Fin 2026?

Para participar, las compras deben ser de al menos 250 pesos y cumplir con las bases, los términos y las condiciones establecidos por el SAT.

De acuerdo con las condiciones publicadas por el SAT, pueden participar las operaciones realizadas con tarjetas de crédito o débito emitidas en México por entidades financieras participantes.

Además, deben efectuarse en establecimientos que hayan completado exitosamente su registro en el portal oficial de El Buen Fin .

Una de las condiciones es que el importe de cada compra sea de 250 pesos o más. El registro de las operaciones participantes se realizará automáticamente mediante una base de datos que integra los números de autorización generados por cada transacción

¿Cuánto dinero pueden ganar los participantes del Buen Fin 2026?

El SAT contempla distintos premios, cuyos montos dependen del importe de la compra ganadora. La estructura incluye un premio de hasta 250,000 pesos y otros pagos que van desde 500 hasta 20,000 pesos, de acuerdo con los rangos establecidos:

Un premio de 250,000 pesos: corresponde a una operación de compra a partir de 250 pesos, sin límite de consumo.

60 premios de 20,000 pesos: para compras superiores a 15,000 pesos, sin límite de consumo.

200 premios de 15,000 pesos: para operaciones de entre 10,000.01 y 15,000 pesos.

900 premios de 10,000 pesos: para compras de entre 9,000.01 y 10,000 pesos.

1,000 premios de 9,000 pesos: para operaciones de entre 7,500.01 y 9,000 pesos.

3,000 premios de 7,500 pesos: para compras de entre 5,000.01 y 7,500 pesos.

6,000 premios de 5,000 pesos: para operaciones de entre 2,500.01 y 5,000 pesos.

60,000 premios de 2,500 pesos: para compras de entre 1,000.01 y 2,500 pesos.

100,000 premios de 1,000 pesos: para operaciones de entre 500.01 y 1,000 pesos.

150,100 premios de 500 pesos: para compras de entre 250 y 500 pesos.

La selección de los ganadores se realizará mediante el aplicativo random, que asignará los premios de manera aleatoria según la cantidad prevista para cada rango. Además, solo se premiará una operación de compra por cada tarjeta participante.

El sorteo oficial será el viernes 4 de diciembre y la lista de ganadores se dará a conocer el lunes 7 de diciembre.

No todas las transacciones serán válidas

Quedan excluidas las compras con tarjetas emitidas en el extranjero, tarjetas departamentales, corporativas o empresariales, tarjetas privadas, medios de pago digitales o tokenizados y billeteras digitales.

Tampoco participan los retiros de efectivo, cargos recurrentes, preautorizaciones, cancelaciones, reversos ni consumos en el extranjero realizados con tarjetas mexicanas.

Además, no entran las compras de vinos, licores, cervezas, cigarros, tabaco, medicamentos ni productos o artículos que atenten contra la salud.