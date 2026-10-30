La lámina metálica funciona como una barrera reflectante para la radiación térmica.

El aluminio detrás del radiador es un truco que suele recomendarse para aprovechar mejor el calor de los radiadores. La idea se basa en colocar una lámina metálica reflectante entre el radiador y la pared para reducir parte del calor que se pierde hacia esa superficie.

Aunque se trata de una práctica conocida desde hace décadas, existe evidencia científica que analizó específicamente el efecto de colocar aluminio detrás de un radiador.

Para qué sirve colocar papel aluminio detrás del radiador

La lámina metálica funciona como una barrera reflectante para la radiación térmica. Al colocarla detrás del radiador, parte del calor que se dirigiría hacia la pared puede ser reflejado nuevamente hacia el ambiente.

El objetivo no es generar más calor, sino reducir las pérdidas que se producen a través de la zona de la pared ubicada inmediatamente detrás del radiador.

Un estudio publicado en 1995 analizó precisamente esta situación mediante experimentos realizados en una cámara ambiental, donde se midió el efecto de colocar una lámina metálica detrás de un radiador.

Aunque se trata de una práctica conocida desde hace décadas, existe evidencia científica que analizó específicamente el efecto de colocar aluminio detrás de un radiador. Shutterstock

Qué descubrió el estudio de 1995

La investigación fue realizada por D. J. Harris y publicada en la revista científica Applied Energy con el título Use of metallic foils as radiation barriers to reduce heat losses from buildings.

Los resultados mostraron que colocar una lámina metálica detrás de un radiador produjo una reducción de hasta el 6% en el consumo total de energía de la habitación durante el experimento.

Además, la investigación encontró que la pérdida de calor a través de la zona de la pared situada inmediatamente detrás del radiador cayó a menos del 30% de su valor original.

Es importante aclarar que estos resultados corresponden a las condiciones específicas del experimento y no significan que cualquier vivienda vaya a conseguir exactamente un ahorro del 6%.

Cómo se relaciona con el ahorro de energía

El trabajo de Harris estudió las láminas metálicas reflectantes como una alternativa de bajo costo para disminuir determinadas pérdidas de calor en edificios.

El estudio también analizó el uso de láminas metálicas debajo de pisos de madera suspendidos y encontró una reducción de las pérdidas de calor de hasta 48% en esa configuración experimental.

La investigación, publicada hace más de tres décadas, sigue siendo una referencia académica sobre el uso de barreras radiantes metálicas para reducir pérdidas térmicas en determinadas partes de una vivienda.