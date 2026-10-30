La BMV celebró la llegada de Pershing Square USA y Pershing Square al SIC de la plaza bursátil mexicana

Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital, tiene en la mira una oportunidad de inversión en México, que calificó como interesante durante un encuentro con medios de comunicación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

En el marco del timbrazo por el listado de Pershing Square USA y Pershing Square en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de la plaza bursátil mexicana, el gestor de fondos multimillonarios dijo que inició un proceso de due diligence y espera reunirse con el equipo directivo de la empresa la próxima semana.

“Estamos iniciando un proceso más profundo de due diligence y nos reuniremos con el equipo directivo a finales de la próxima semana”, mencionó Ackman.

El inversionista no reveló el monto de la posible inversión ni el nombre de la empresa, aunque aclaró que la oportunidad todavía debe pasar por un análisis más profundo.

“Todavía tenemos que hacer el trabajo de análisis, pero, al menos por la presentación inicial, parece una inversión bastante interesante”, expresó.

La mañana del 29 de octubre, la BMV celebró el listado en el SIC de Pershing Square USA, un fondo de inversión de capital cerrado, y Pershing Square, que debutaron en Wall Street en abril de este año. En el encuentro estuvieron presentes el director de la plaza bursátil, Jorge Alegría; la empresaria Gina Diez Barroso, e Ignacio Armendáriz, fundador y director general de Evolve Asset Management, entre otros.

Pershing Square y su relación con México

La relación de Ackman con México también se refleja en el capital que Pershing Square consiguió entre inversionistas locales, entre ellos Jack Landsmanas, presidente de Corporativo Kosmos.

El inversionista explicó que en la colocación de su firma participaron capitales mexicanos por “varios cientos de millones de dólares”. Ackman identificó a family offices y fondos de pensiones entre las principales fuentes de capital, además de mencionar la posible participación de compañías aseguradoras.

Aunque Ackman reconoció que no tiene inversiones directas en México, explicó que tiene “un poco de conocimiento” del sistema financiero local a través de una inversión de Pershing Square en Ualá, fintech de origen argentino con presencia en el país. Sin embargo, no ofreció detalles sobre su participación ni su valor.

El empresario también consideró que las acciones del mercado mexicano cotizan a valuaciones atractivas. El inversionista dijo que la BMV está “bastante barata” y que probablemente existen algunas empresas con oportunidades interesantes, particularmente aquellas que puedan beneficiarse del crecimiento de la economía estadounidense.

Seguridad y emprendimiento, pendientes para atraer inversión a México

El inversionista destacó las ventajas geográficas y económicas de México, pero consideró que el país necesita fortalecer sus condiciones para hacer negocios si quiere atraer más inversión nacional y extranjera.

Entre sus principales fortalezas mencionó la extensa frontera con EE.UU., una población emprendedora y trabajadora, así como un sistema de pensiones en crecimiento que puede convertirse en una fuente relevante de capital para el desarrollo económico.

Sin embargo, sostuvo que el desempeño de largo plazo dependerá también de las decisiones de política pública y de que el país adopte una agenda más favorable a los negocios y al emprendimiento.

También señaló la necesidad de reducir los problemas de seguridad, delincuencia y otros riesgos que afectan el entorno empresarial. Si México logra avanzar en esos frentes, dijo, podría convertirse en un lugar mucho más atractivo para hacer negocios.