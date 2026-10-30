El banco reportó que, en el tercer trimestre de 2026, los depósitos totales crecieron 3.7% anual, impulsados por el avance de los depósitos a la vista.

Santander México presentó su reporte trimestral con un alza de 14% anual y más de 9% trimestral, impulsado por un mayor margen financiero y de las comisiones netas, así como menores gastos de operación, administración y promoción.

En su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el banco destacó una utilidad neta de MXN $9,170 millones.

El banco, que en México es liderado por Felipe Ascencio, señaló que al cierre de septiembre, los depósitos totales crecieron 3.7% anual, impulsados por el avance de los depósitos a la vista.

“Los depósitos a la vista de individuos aumentaron 8% interanual y representaron el 24.4% del total de depósitos, con un incremento interanual de 96 puntos base, en línea con nuestra estrategia de ampliar la base de depósitos de individuos y continuar optimizando la mezcla y el costo de fondeo”, detalló el reporte.

El banco también se apuntó una disminución de 0.2% anual en gastos de administración y promoción, al ubicarse en MXN $12,983 millones.

Al cierre de septiembre, el índice de capitalización de Santander México se ubicó en 19.13%, comparado con 20.02% a septiembre de 2025 y 19.18% a junio de2026.

“El índice de capitalización se compone de 13.77% de capital fundamental (CET1), 1.26% de capital básico no fundamental (Additional Tier 1) y 4.10% de capital complementario (Tier 2), reflejando una estructura de capital sólida y balanceada”, destacó la entidad financiera.