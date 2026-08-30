Colocar papel aluminio sobre las hornallas: para qué sirve y por qué algunas personas lo utilizan en la cocina

El papel aluminio es un elemento habitual en la cocina, pero también puede utilizarse como una solución práctica para proteger determinadas superficies. Una de las formas en que algunas personas lo emplean consiste en colocarlo sobre zonas de la estufa para evitar que se ensucien durante la preparación de los alimentos.

La idea detrás de este truco casero es simple: el aluminio funciona como una barrera frente a las salpicaduras de grasa, restos de comida y otros residuos que pueden caer mientras se cocina. De esta manera, parte de la suciedad queda sobre el papel y no directamente sobre la superficie del electrodoméstico.

¿Para qué sirve colocar papel aluminio sobre las hornallas?

El principal objetivo es facilitar la limpieza de la cocina. Al cubrir determinadas superficies, las salpicaduras y restos que se producen durante la preparación de los alimentos pueden quedar sobre el aluminio, que después se retira y reemplaza.

Este uso del papel aluminio sigue la misma lógica de otros trucos domésticos. Por ejemplo, colocarlo en los cajones de la cocina busca crear una barrera entre la superficie y la suciedad, facilitando las tareas de limpieza y mantenimiento.

También existen otros usos habituales del papel aluminio en la cocina, aunque no todos tienen el mismo objetivo. El lado brillante y el lado mate del material, por ejemplo, suelen generar dudas sobre cuál debe utilizarse en cada situación.

El papel no debe quedar cerca de la llama, ya que puede interferir con su funcionamiento y acumular calor.

Qué hay que tener en cuenta al usar papel aluminio en la estufa

Aunque puede servir como barrera contra la suciedad, no se recomienda cubrir toda la superficie de la cocina. El aluminio debe mantenerse alejado de los quemadores y de las zonas destinadas a la entrada de aire o ventilación.

En las cocinas a gas, además, el papel no debe quedar cerca de la llama, ya que puede interferir con su funcionamiento y acumular calor. Por eso, antes de aplicar este truco, es importante consultar las indicaciones específicas del fabricante del electrodoméstico.

La utilidad del método está en proteger determinadas superficies y facilitar la limpieza posterior, no en revestir completamente la estufa. Si el fabricante desaconseja el uso de papel aluminio sobre la cocina, esa indicación debe respetarse.