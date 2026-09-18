En México, la industria del aluminio en México procesa alrededor de 3 millones de toneladas al año y representa cerca del 1% del PIB nacional.

El avance de la electromovilidad, la IA y las energías limpias empuja el crecimiento de la industria del aluminio, y aunque las importaciones de este material son cuatro veces más grandes que las exportaciones, el país cuenta con una industria de alto valor agregado, asegura MUNDI, una empresa de servicios de financiamiento especializado en comercio internacional.

México atraviesa un entorno complicado para la industria del aluminio, pues desde inicios de la segunda administración de Donald Trump, el mandatario impuso una tarifa de 50% a los envíos desde México, pero esto no ha frenado el valor agregado de la industria.

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El año pasado, las importaciones del aluminio representaron u$s 10,571 millones, mientras que las exportaciones se ubicaron en u$s 2,709 millones.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía, en el segundo trimestre de este año las exportaciones de aluminio se ubicaron en u$s 248 millones, lideradas por Nuevo León.

Sin embargo, este sector ha tenido una contracción sostenida desde 2023, pues bajó 3.9% en 2024 y 5.8% en 2025, con los primeros dos trimestres de 2026 mostrando una caída adicional respecto a 2025, según el Sistema de Cuentas Nacionales del Inegi.

De acuerdo con Paulina Aguilar, Chief Revenue Officer de MUNDI, el aluminio es uno de los materiales del momento, debido a que es liviano, resistente, reciclable y está presente en cada vehículo eléctrico, panel solar y edificio eficiente que se construye en la región.

“México tiene la manufactura, la ubicación y el talento para ser el proveedor preferido de aluminio de alto valor agregado para toda la región”, afirmó.

Los sectores con mayor demanda son el automotriz, la electrónica, la energía solar y la construcción.

La especialista refirió que los vehículos eléctricos requieren entre 25% y 50% más aluminio que los de combustión interna; los sistemas de energía solar dependen de perfiles de aluminio para sus estructuras y montajes; y los centros de datos demandan carcasas y sistemas de gestión térmica en aluminio para sus equipos.

Del lado de las importaciones, el principal proveedor del material es Estados Unidos, que el año pasado mandó u$s 3,642 millones, seguido por China, que mandó u$s 2,813 millones.

Mercado en crecimiento

Datos de MUNDI apuntan a que el año pasado el valor del mercado del aluminio se ubicó en u$s 265 mil millones, y se prevé que rebase 454 mil millones para 2034.

En México, la industria del aluminio en México procesa alrededor de 3 millones de toneladas al año y representa cerca del 1% del PIB nacional, con más 30,000 empleos directos y casi un millón de puestos indirectos, según el Instituto Mexicano del Aluminio (IMEDAL).

Refuerzan seguimiento del aluminio

Los aranceles impuestos a las exportaciones de aluminio desde México fueron aplicados debido a que el gobierno de Donald Trump argumenta que empresas chinas mandan el material a México con prácticas de dumping, para ser reetiquetados y obtener los beneficios del libre comercio que ofrece el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), un fenómeno llamado triangulación de exportaciones.

En este sentido, la Secretaría de Economía, a través de la Subsecretaría de Industria y Comercio actualizaron el Monitor de Comercio de Acero en México y lanzaron el Monitor de Comercio de Aluminio, con el objetivo de fortalecer la transparencia, trazabilidad y análisis del comercio de productos siderúrgicos y de aluminio del país.

Este mecanismo entra en funciones a partir de este viernes, y estarán disponibles en la página https://mocamx.economia.gob.mx/

En el apartado del acero, el mecanismo incorpora información sobre el país de fundido y colado del acero, lo que amplía los datos disponibles para consultar y analizar los flujos comerciales de productos siderúrgicos.

La dependencia señaló que en la herramienta de monitoreo correspondiente al aluminio, permite consultar información sobre el comercio exterior de productos de aluminio, así como datos sobre el país de fundido y vertido (smelt and cast).

“Ambas herramientas integran información de fuentes oficiales y facilitan su consulta y análisis, contribuyendo a una mayor transparencia y trazabilidad de los flujos comerciales”, dijo la dependencia.