Los autos de bajas emisiones generan una mejor conexión emocional con los consumidores mexicanos, dice JD Power.

En esta noticia Venta de autos nuevos rebasará 1.6 millones de unidades este año

La percepción de los mexicanos sobre los autos disponibles en el mercado ya cambió, los coches de gasolina ya no son sexys y hoy los autos que generan una mejor conexión emocional con los mexicanos son los híbridos, revela un estudio de JD Power.

De acuerdo con el reporte Appeal 2026 MX de la consultora, en una escala de mil, los autos híbridos obtienen una calificación de 929 puntos, siendo líderes absolutos en conexión emocional con la población mexicana.

IVA, matriculación y otros costes cambian según el tipo de vehículo y la forma de compra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En segundo lugar aparecen los híbridos enchufables, con 919 puntos, seguidos por los eléctricos (913) y hasta los de diésel, con 901 puntos ya superan a los autos de gasolina, que están en último lugar y son la única categoría por debajo de 900 unidades (891).

Satisfacción con los autos híbridos

Contrario a lo que se podría intuir, el atributo más sexy de los autos híbridos de la encuesta de JD Power no es el ahorro de gasolina, de hecho está fuera del top 5.

La calificación más alta corresponde a la seguridad, que alcanzó 945 puntos. El segundo lugar corresponde al tren motriz (937). El diseño exterior (936) obtuvo el tercer lugar mejor evaluado dentro de la categoría de híbridos. La sensación de manejo (935). El confort de conducción (935).

El ahorro de combustible es el sexto atributo más valorado de los autos híbridos, con una puntuación de 932 unidades.

Gerardo Gómez, senior director y country manager de JD Power México, comentó que pese a las buenas calificaciones, los autos híbridos todavía tienen mucho margen para crecer en el mercado mexicano.

“Hay más de 500 modelos en este segmento híbridos y eléctricos que han llegado y que van a capitalizar, pero nos falta fortalecer los pilares claves para la adopción de estos vehículos”, comentó.

Entre los principales retos a superar para que crezca este segmento en el país, que representa aproximadamente 10% del total de las ventas, el directivo mencionó la falta de información sobre las estaciones de carga existentes, así como la ansiedad de la autonomía.

Venta de autos nuevos rebasará 1.6 millones de unidades este año

El mercado mexicano de autos nuevos marcará un nuevo máximo histórico este año, pues la consultora JD Power estima que la venta de unidades cero kilómetros alcanzará un millón 603 mil unidades, con un cuarto trimestre que cerrará fuerte.

Gerardo Gómez, senior director y country manager de JD Power México, comentó en conferencia de prensa, que esta expectativa únicamente incluye las marcas que reportan al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), mientras que al considerar las automotrices que no divulgan sus datos oficiales, el número de unidades nuevas se podría incrementar hasta 1.690 millones de autos nuevos al cierre de este año.

“A pesar de esa desaceleración que dicen que ha tenido la industria, vemos aquí que los números siguen siendo muy favorables en el nivel de ventas de industria”, mencionó el directivo.