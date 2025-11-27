En esta noticia El endulzante natural con mayores nutrientes que el azúcar

El azúcar es el ingrediente principal de todo tipo de preparaciones y es la tentación de quienes aman las comidas dulces. Sin embargo, nutricionistas sugieren moderar su consumo, y recomiendan utilizar alternativas.

Existen un sin fin de endulzantes de origen natural más saludables que el azúcar común . Uno de ellos es la famosa azúcar rubia, también conocida como oro en polvo, gracias a su color y sus beneficios para la salud.

La azúcar rubia es un tipo de azúcar más pura que la azúcar común, también conocida como azúcar de mesa. Su proceso de producción requiere menos químicos , por lo que conserva su composición de melaza, que contiene minerales como:

Hierro

Calcio

Potasio

Magnesio

La azúcar rubia guarda mayor cantidad de nutrientes que la azúcar blanca debido a su menor grado de refinamiento . Si bien los minerales de la melaza, proveniente de las cañas, es en un grado muy pequeño, contribuyen en la ingesta nutricional diaria.

Por qué la azúcar rubia es más saludable que la azúcar común. Fuente: archivo

Su sabor es más intenso y acaramelado, por lo que se necesita una menor cantidad para endulzar las comidas.

Esto ayuda a reducir el consumo de azúcar común, en ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que su ingesta no debe pasar el 10% de las calorías diarias.

Receta de galletas de azúcar rubia y canela: fácil y deliciosa

Ingredientes:

1 taza de azúcar rubia

1/2 taza de mantequilla a temperatura ambiente

1 huevo

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 1/2 tazas de harina de trigo

1/2 cucharadita de bicarbonato de sodio

1/4 cucharadita de sal

1 cucharadita de canela en polvo

Galletas de canela y azúcar rubia. Fuente: Freepik

Instrucciones: