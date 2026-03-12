Muchos padres siguen mirando la balanza como el indicador principal para saber si un niño está creciendo correctamente. Sin embargo, los especialistas en salud infantil advierten desde hace años que el número que aparece en el peso no siempre cuenta toda la historia sobre el desarrollo de un menor. De hecho, existen métodos más precisos para evaluar si un niño se encuentra dentro de un rango saludable. Estos sistemas no se basan únicamente en kilos, sino en indicadores que analizan el crecimiento de manera integral y permiten detectar a tiempo posibles problemas nutricionales o de desarrollo. La clave está en comprender que el peso ideal no es un número único ni universal. Depende de la edad, la estatura, el ritmo de crecimiento y otros factores que los profesionales de la salud revisan con herramientas específicas recomendadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). Durante los primeros años de vida, el peso de un niño puede variar de forma importante sin que eso signifique necesariamente un problema. Por esta razón, los pediatras utilizan curvas de crecimiento que les permiten comparar el desarrollo del menor con patrones establecidos por expertos. Estas curvas permiten observar cómo evoluciona el crecimiento con el paso de los meses. Por ejemplo, durante el primer año de vida el aumento de peso suele ser rápido, pero luego se desacelera cuando el niño comienza a gatear, caminar y gastar más energía. Las tablas desarrolladas por la Organización Mundial de la Salud indican que el rango considerado normal suele ubicarse entre los percentiles 15 y 85, lo que significa que existe un margen amplio de variación saludable entre niños de la misma edad. Por eso, un niño no necesariamente debe pesar lo mismo que otros de su edad. Factores como la genética, la alimentación o el nivel de actividad física pueden influir en el ritmo de crecimiento. La forma de evaluar si un niño tiene un peso ideal o saludable cambia a medida que crece. Los especialistas utilizan distintos indicadores según la etapa del desarrollo. Entre los principales métodos utilizados se encuentran: Los expertos coinciden en que lo más importante es observar el crecimiento de forma continua, no un número aislado en la balanza. Por eso se recomienda realizar controles periódicos con el pediatra, especialmente durante los primeros dos años de vida, etapa en la que el desarrollo infantil es más rápido y determinante para la salud futura.