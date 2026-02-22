El avance del sarampión en México volvió a encender las alertas sanitarias en distintas entidades federativas de la República Mexicana, particularmente en estados como Jalisco y Chihuahua. Ante el repunte de casos, autoridades federales y estatales reforzaron llamados a la vacunación y a mantener actualizado el esquema básico. En este contexto, el Gobierno recordó que la Cartilla de Salud es un documento totalmente gratis y clave para llevar el control de vacunas y acciones preventivas. El trámite puede iniciarse en línea y concluirse de manera presencial en la unidad médica correspondiente. La medida busca facilitar que más personas regularicen su historial de vacunación en medio de la emergencia sanitaria. La invitación es clara: quienes cuenten con Número de Seguridad Social (NSS) vigente pueden gestionar su cartilla sin costo. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) permite a quienes hayan extraviado o sufrido el robo de su cartilla de salud, reimprimirla de forma totalmente gratuita a través de internet. Este paso digital agiliza el proceso antes de acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF). Para iniciar el trámite se requieren tres datos básicos: El procedimiento consiste en ingresar al portal oficial del IMSS, completar el formulario con los datos personales, validar el captcha y descargar el archivo PDF enviado por correo. Posteriormente, el documento debe presentarse en la UMF para recibir el cuadernillo físico. La Cartilla de Salud es emitida gratuitamente por la Secretaría de Salud y permite registrar vacunas, acciones preventivas y seguimiento médico integral. La cartilla organiza la información médica por secciones, lo que facilita el control del esquema de vacunación y la detección oportuna de enfermedades. Incluye: Existen versiones específicas según edad y sexo: niñas y niños (0-9 años), adolescentes (10-19), mujeres y hombres (20-59) y adultos mayores (60+). Pueden tramitarla trabajadores asegurados, pensionados y beneficiarios legales que cuenten con NSS vigente. Incluso, en campañas masivas de vacunación, es posible recibir la dosis sin llevar la cartilla física, aunque posteriormente deberá registrarse la aplicación en el centro de salud. En medio del brote de sarampión en México, mantener actualizada la Cartilla de Salud se convierte en una herramienta esencial para reforzar la protección individual y colectiva, sin que implique un gasto para la población derechohabiente.