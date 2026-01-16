En estos casos especiales, la CRT dio a conocer la lista completa de todos los OVM para que puedas conocer tu proceso detallado y no puedas tu línea telefónica.

Ya está en marcha la nueva normativa de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones CRT que exige a todas las personas físicas y morales que sus líneas telefónicas estén a su nombre, limitado a 10 el número total en el caso de las personas físicas.

La norma de la CRT entró en vigencia el pasado 9 de enero y desde entonces, todos los usuarios de teléfonos celulares deberán poner a su nombre las líneas en un plazo máximo de 120 días, siendo la fecha límite primero de julio del 2026 para hacer la vinculación de la línea telefónica. A partir de esa fecha, las líneas telefónicas no invitadas serán desactivadas.

Desde el 9 de enero de 2026 está disponible la vinculación de líneas móviles. Gobierno de México

“Para realizar la vinculación de una persona con una línea telefónica, será necesario presentar identificación oficial (credencial de elector o pasaporte) y CURP”, informó la CRT y aclaró que lo debe hacer cada usuario con su operador. “La información será resguardada por las empresas de telefonía celular, tal como hoy lo hacen para el servicio de pospago”, enfatizó la autoridad.

¿Cómo se vinculan las líneas telefónicas con el Operador Virtual Móvil?

En total son 95 Operadores Móviles Virtuales entre los que se destacan estos 10:

Bait

FreedomPop

Virgin Mobile

Oui Móvil

OXXO CEL

izzi Móvil

Mega Móvil

Newww

Diri

CFE Internet

En todos los casos de los OVM, la vinculación de las líneas celulares se debe hacer en cuatro pasos que se deben declarar:

Datos de la línea Estado de la línea Validación de identidad Resultado

En estos casos especiales, la CRT dio a conocer la lista completa de todos los OVM para que puedas conocer tu proceso detallado y no puedas tu línea telefónica. CRT

Instrucciones básicas para vincular las líneas celulares de Operadores Móviles Virtuales

Para comenzar el proceso de vinculación o desvinculación de tu línea, primero deberás completar un formulario donde indicarás si eres mexicano o extranjero. Si eres mexicano, necesitarás un documento con CURP, como tu INE o Pasaporte Mexicano; sin embargo, toma en cuenta que solo los pasaportes que incluyan dicha clave son válidos para este trámite. En el caso de ser extranjero, el único documento aceptado es el pasaporte vigente.

Posteriormente, el sistema te solicitará ingresar tu CURP o pasaporte, según corresponda, junto con el número de línea telefónica que deseas gestionar.

Líneas de celulares Freepik

Una vez que los datos sean ingresados, se iniciará una fase de verificación de identidad donde es indispensable contar con el documento físico. Los pasos clave para completar este registro de manera exitosa son:

Captura de documentos: Deberás tomar fotografías claras del anverso y reverso de tu identificación oficial.

Verificación biométrica: El sistema requerirá una prueba de vida, la cual consiste en mover la cabeza en distintas direcciones frente a la cámara.

Lectura de instrucciones: Es fundamental leer cuidadosamente cada indicación que aparezca en pantalla para que el proceso biométrico sea rápido y correcto.

Si ya cuentas con tu documentación lista, puedes acceder directamente a la lista oficial que contiene los 95 enlaces para realizar tu trámite. Para iniciar el proceso, haz clic en el link correspondiente a tu operador en la Lista de Operadores Móviles Virtuales.