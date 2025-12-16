En esta noticia Samsung pierde lustre

Durante muchos años, el mercado mexicano de teléfonos inteligentes ha sido dominado por la coreana Samsung, pero el resurgir de Motorola ha puesto a la gigante coreana contra las cuerdas y se perfila para perder el trono.

En 2017, Motorola estaba en terapia intensiva en el mercado mexicano, por un desacuerdo con un distribuidor de gran magnitud, que lo llevó a quedarse fuera de los anaqueles de la empresa de telefonía que tiene más líneas telefónicas en el país.

En ese año, Motorola tenía apenas 8% del mercado de smartphones, a lo que se sumaba que, en ese entonces, los teléfonos de la empresa “eran feos”, según Ernesto Piedras, director de The Competitive Intelligence Unit.

Sin embargo, la estrategia de Motorola se centró en mejorar la estética de sus equipos, a través de Pantones.

Recientemente, Motorola y Pantone presentaron el Color del Año 2026: PANTONE 11-4201 Cloud Dancer, un tono blanco que preparan para un nuevo dispositivo Motorola, como parte de The Brilliant Collection, en colaboración con la marca de joyería Swarovski.

Además de la estética, dice Ernesto Piedras, Motorola mejoró la capacidad y la tecnología de sus equipos, al tiempo que logró negociar su regreso a los anaqueles de Telcel.

La combinación de estos factores permitió a la empresa pasar de una participación de 8% en 2017 en el mercado de teléfonos inteligentes en México, hasta llegar a 21.3% al cierre del segundo trimestre de este año y se consolidó como la segunda marca con mayor presencia en el mercado nacional.

El crecimiento de la participación de Motorola entre 2017 y 2025 fue de 166.3%, mientras que Samsung perdió 23.5% de cuota de mercado en el mismo periodo.

Hace ocho años, la marca surcoreana tenía una participación de 34%, mientras que al segundo trimestre de este año, bajó hasta 26%.

El mercado mexicano cuenta con más de 158 millones de líneas telefónicas, donde más de 96% son smartphones.

Samsung pierde lustre

El prestigio de Samsung ha ido a la baja, señalan datos recopilados por Alberto Piedras, analista de Investigación de Mercados en The Competitive Intelligence Unit.

El Net Promotor Score (NPS), que mide el porcentaje de aprobación de una marca en el mercado de Samsung cayó de 84.9% en el primer trimestre de 2021 a 81.5% en el segundo trimestre de este año.

La tendencia de Motorola es inversa, al pasar de 75.5% de aprobación en 2021 hasta 85.7% este año.

Samsung era líder indiscutible en este apartado en 2021, pero la caída lo llevó a ocupar el lugar número 5 entre los teléfonos más recomendados en el país.

Los consumidores mexicanos empezaron a cuestionar la relación calidad-precio de los teléfonos de Samsung, principalmente contra Motorola y marcas chinas como Oppo, Ono, Xiaomi, Vivo y Honor.

“En pruebas de calidad, marcas como Honor obtuvieron mejores resultados que Samsung en casi todas las categorías”, dijo Alberto Piedras, quien añadió que los teléfonos chinos tienen un precio mucho menor.