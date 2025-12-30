La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones oficializó el padrón obligatorio de telefonía móvil. Usuarios que no vinculen su línea con documentos oficiales perderán acceso a llamadas, mensajes y datos móviles a partir del 30 de junio del próximo año.

A partir del 9 de enero de 2026, todos los usuarios de telefonía móvil en México deberán registrar sus líneas celulares vinculándolas con documentación oficial. La medida, aprobada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, busca eliminar el anonimato en las comunicaciones y combatir delitos como extorsión, fraude y secuestro que operan mediante números no identificados.

El plazo para completar el trámite es de 120 días naturales, lo que establece el 29 de junio de 2026 como fecha límite. A partir del 30 de junio, todas las líneas no registradas serán suspendidas automáticamente sin excepción, afectando tanto a planes de prepago como de pospago en todos los operadores del país.

Los usuarios deberán presentar identificación oficial vigente con fotografía y su Clave Única de Registro de Población (CURP) certificada. Entre los documentos aceptados figuran la credencial para votar, pasaporte vigente y, para extranjeros, CURP temporal. Las personas morales realizarán el registro mediante su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Cómo realizar el registro y no perder la línea de celular

El trámite podrá realizarse de forma presencial en cualquier Centro de Atención a Clientes del operador correspondiente, o mediante plataformas digitales que cada compañía habilitará en los primeros 30 días posteriores a la entrada en vigor. La modalidad en línea incluye validación de identidad mediante prueba de vida con selfie.

Darán de baja a todas estas líneas de celulares. Freepik

La opción remota permite únicamente tres intentos para completar exitosamente la vinculación. Si el usuario no logra verificar su identidad tras tres oportunidades, deberá acudir obligatoriamente de manera presencial a un centro de atención para concluir el proceso y evitar la desconexión de su línea.

Que pasa si no se registra la línea telefónica

Las líneas suspendidas por falta de registro no quedarán completamente inoperativas, pero sus funciones serán extremadamente limitadas. Según los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, únicamente podrán utilizarse para recibir alertas de emergencia y realizar llamadas a números como 911, 089, 088 y al sistema de atención del proveedor.

La suspensión del servicio no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales. Quienes mantengan planes de renta o equipos financiados deberán continuar efectuando sus pagos mensuales aunque la línea permanezca inhabilitada. Los operadores enviarán avisos semanales por SMS a todas las líneas sin registrar, alertando sobre la proximidad de la fecha límite y proporcionando instrucciones para completar el trámite.