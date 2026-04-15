Zurich Vida, Seguros Azteca y Axa Salud alcanzaron la calificación máxima en atención a usuarios, mientras que Assurant Vida México y Plan Seguro se ubicaron en los últimos lugares del ranking del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) al cuarto trimestre de 2025 de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) En conjunto, el sector registró un nivel de atención de 9.27 puntos sobre 10, lo que representó un incremento de 0.17 puntos frente al trimestre previo, aunque con diferencias relevantes entre instituciones. Contar con un seguro de salud implica tener respaldo financiero ante enfermedades o accidentes, ya que estas pólizas cubren desde consultas médicas y medicamentos hasta hospitalizaciones y cirugías. De acuerdo con información de Scotiabank, este tipo de seguros también puede incluir coberturas por discapacidad, cuidados de largo plazo e incluso beneficios adicionales como programas de bienestar. En la práctica, funciona como un mecanismo para reducir el impacto económico de eventos médicos inesperados. El desempeño en la atención ocurre en un entorno de encarecimiento de la atención médica privada en México, cuyo costo aumentó cerca de 50% en los últimos tres años, impulsado por una inflación médica a doble dígito, señaló Carlos Meza, socio director de Beneficios para Empleados de Grupo Interesse. En este contexto, la calidad del servicio que ofrecen las aseguradoras cobra mayor relevancia al momento de hacer válida una póliza. Además, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) reportó que en 2025 las aseguradoras pagaron más de MXN$ 145 mil millones en siniestros por accidentes y enfermedades. A ello se suma que cerca del 40% del gasto en salud en México provino directamente del bolsillo de las familias, lo que incrementa el impacto financiero ante enfermedades de alta complejidad. Seis instituciones alcanzaron la calificación máxima de 10 puntos, entre ellas Zurich Vida, Seguros Azteca y Axa Salud, lo que refleja que el mejor nivel de atención se concentró en un grupo reducido. Por debajo de ese nivel, otras aseguradoras se ubicaron en rangos de 9.40 a 9.96 puntos, como BBVA Seguros México, MetLife Más y Aseguradora Patrimonial Vida, lo que evidencia diferencias en la calidad del servicio dentro del sector. En la parte baja del indicador, Plan Seguro registró 7.93 puntos. Le siguieron Umbrella Compañía de Seguros, con 7.61 puntos; SPT, Sociedad Mutualista de Seguros y Thona Seguros, ambas con 7.58; y Assurant Vida México, con la calificación más baja de 7.33 puntos. El IDATU evalúa aspectos como la oportunidad en la atención, la calidad de las respuestas y las acciones implementadas por las aseguradoras para mejorar sus procesos, por lo que se convierte en una referencia para comparar el servicio entre instituciones. La Condusef señaló que el índice también considera el trato equitativo hacia los usuarios, en particular a personas en condición de vulnerabilidad como adultos mayores.