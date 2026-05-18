Tras la celebración del Día del Maestro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, junto con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, anunciaron un incremento salarial del 9% para docentes de México. El anuncio se realizó en el Palacio Nacional, donde Mario Delgado explicó que el ajuste incluirá distintos componentes relacionados tanto con prestaciones laborales como con mejoras directas al sueldo base. “Anunciar que hemos acordado con los maestros un incremento salarial del 9%, que está compuesto de distintos componentes en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario”, señaló el secretario de Educación. Delgado afirmó además que este aumento forma parte de la estrategia para recuperar el poder adquisitivo del magisterio nacional, luego del rezago salarial acumulado durante décadas. “Con esto se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros, que ha logrado ya superar en tan sólo siete u ocho años con los gobiernos de la transformación el rezago que se acumuló durante la larga noche neoliberal de más de 35 años”, agregó. Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum expresó su respaldo a Mario Delgado al frente de la SEP y rechazó versiones sobre una posible salida del funcionario. La mandataria también reiteró que su gobierno continuará fortaleciendo el sistema de pensiones con el objetivo de garantizar jubilaciones dignas para el personal docente, una de las demandas históricas del sector educativo. Asimismo, confirmó que seguirá el proceso de basificación impulsado desde la administración anterior para brindar mayor estabilidad laboral a miles de maestras y maestros en el país. A pesar del incremento anunciado, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación mantuvieron protestas el viernes pasado en distintos puntos de la Ciudad de México. Las movilizaciones partieron desde lugares como Metro Buenavista, Metro San Cosme y el Monumento a la Revolución con dirección al Zócalo capitalino. Entre las principales exigencias de la CNTE se encuentran la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 y un incremento salarial mayor que permita recuperar completamente el poder adquisitivo perdido en las últimas décadas. El ajuste salarial del 9% para 2026 forma parte de la política de incrementos graduales impulsada por el gobierno federal. En 2025, el aumento otorgado al magisterio fue del 10%.