El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta para la semana del 18 al 21 de mayo ante la confluencia de dos fenómenos meteorológicos simultáneos: la combinación de calor extremo y lluvias intensas obliga a tomar precauciones diferenciadas según la región del país. El SMN advirtió que varios estados del norte y sur del país registrarán temperaturas de hasta 45 grados entre el lunes y el jueves. Las entidades más afectadas son Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán. En una segunda franja de calor intenso, con máximas de hasta 40 grados, se encuentran Baja California, Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Michoacán, Puebla, Morelos, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, entre otros. Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan beber abundante agua, aplicar bloqueador solar y usar ropa ligera de algodón con manga larga. También es fundamental no dejar niños ni animales dentro de vehículos y extremar el cuidado de adultos mayores. El segundo temporal lluvioso del mes comenzará este lunes 18 de mayo, en el marco de la temporada de lluvias que arrancó el 15 de mayo. El pronóstico indica que las precipitaciones iniciarán alrededor de las 16:00 horas y podrían extenderse durante 24 horas continuas. Los estados con mayor riesgo son Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz y Oaxaca, donde se esperan tormentas negras con acumulados de entre 50 y 75 milímetros de agua. En Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro, San Luis Potosí y Chiapas, las lluvias también serán significativas, con registros de entre 25 y 50 milímetros. Frente al temporal, el Meteorológico Nacional sugiere retirar basura de coladeras y desagües para evitar encharcamientos. También indica no cruzar riadas ni corrientes de agua, incluso en zonas urbanas donde el nivel puede subir rápidamente. Durante tormentas eléctricas, las autoridades desaconsejan realizar actividades al aire libre. Llevar paraguas y calzado cerrado son medidas básicas para moverse con seguridad en estos días. La doble condición climática de esta semana, calor récord en algunas zonas y lluvias torrenciales en otras, exige que cada región tome las medidas específicas según el fenómeno que la afecte.