El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que comenzará a aplicar sanciones económicas a miles de contribuyentes que incumplan con una obligación fiscal clave, con multas que podrían superar los 35,000 pesos, dependiendo de cada caso. Las autoridades fiscales pusieron el foco en un grupo específico de contribuyentes que todavía no realizaron un trámite obligatorio ante el organismo fiscal. La medida impactará principalmente a quienes estén obligados a presentar el dictamen de estados financieros y no cumplan con el plazo establecido. El SAT señaló que las revisiones y multas comenzarán a aplicarse en los próximos días. El SAT informó que las sanciones estarán dirigidas a los contribuyentes obligados a presentar el Dictamen de Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2025. Este documento debe ser elaborado por un contador público inscrito y entregado dentro de los plazos oficiales. Entre los sectores alcanzados se encuentran grandes empresas y contribuyentes con ingresos elevados que, por disposición fiscal, deben cumplir con esta obligación tributaria. El incumplimiento puede derivar en multas económicas importantes. De acuerdo con lo informado, las sanciones podrían ir desde 17,330 pesos hasta casi 38,000 pesos, dependiendo de la gravedad de la omisión y de si existen reincidencias. El organismo fiscal remarcó que las revisiones comenzarán una vez vencido el plazo de presentación. Además de las multas, el SAT podría iniciar procesos de fiscalización más exhaustivos para quienes no regularicen su situación a tiempo. Por eso, especialistas recomiendan revisar cuanto antes el cumplimiento de las obligaciones fiscales pendientes. El Dictamen de Estados Financieros es un informe realizado por un contador autorizado para validar la situación fiscal y financiera de una persona física o moral, y comprobar que cumple con sus obligaciones tributarias. El trámite se presenta de forma electrónica ante el SAT e incluye información contable y fiscal del ejercicio anual. Las autoridades utilizan estos datos para detectar posibles irregularidades o inconsistencias. La obligación aplica principalmente para empresas con ciertos niveles de ingresos establecidos por la ley. El plazo oficial para presentarlo venció el pasado 15 de mayo y quienes no hayan cumplido todavía podrían enfrentar multas automáticas, además de revisiones fiscales más exhaustivas. Especialistas recomiendan regularizar la situación lo antes posible para reducir riesgos y evitar mayores sanciones por parte del SAT.