Omar Mejía, subgobernador del Banco de México, dijo que el nivel actual de la tasa de interés representa un nivel que permite hacer frente a los retos inflacionarios, incluso la elevada incertidumbre y eventos geopolíticos, pero en paralelo resaltó que uno de los elementos que ayudarán al crecimiento del país es el mercado financiero, pero no en incremento de emisoras sino en la base de inversionistas. En el marco del Foro de Fondos, organizado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles (AMIB), explicó que la Junta de Gobierno decidió reducir la tasa de interés debido a la evolución del panorama inflacionario y reafirmó el compromiso que mantiene el Banxico: mantener la estabilidad de los precios. “Representa una postura monetaria con el grado de restricción adecuado para enfrentar los retos del panorama inflacionario, incluidos aquellos asociados a la elevada incertidumbre global y a los eventos geopolíticos recientes”, dijo el funcionario. El pasado 8 de mayo, la Junta de Gobierno del banco central mexicano decidió recortar en 25 puntos base la tasa de interés para mantenerla en 6.5%, marcando su segundo movimiento a la baja. El movimiento se generó tras darse a conocer que la inflación general en México en abril, se situó en 4.53%, cifra que mostró una moderación respecto al 4.59% de marzo y ligeramente por debajo del 4.54% pronosticado por el consenso de analistas en Bloomberg. Pero al mismo tiempo, debido al panorama de presiones inflacionarios por el conflicto geopolítico en Medio Oriente, analistas como S&P y Actinver estiman que el nivel de los precios podría escalar hacia el 5% rumbo al cierre del año. El Subgobernador de Banxico dijo que es relevante contar con fundamentos macroeconómicos sólidos y con la estabilidad financiera y, al mismo tiempo, explicó que es necesario contar con mayores capacidades de financiamiento e inversión, incentivan la productividad y ayudan al crecimiento. “Economías con mercados de capitales más profundos y sofisticados tienden a registrar niveles mayores de productividad e innovación y crecimiento”, expuso. Aunque destacó el avance en el mercado, dijo que no solo se trata en incrementar el número de emisoras en el mercado sino de fortalecer y diversificar la base empresarial. “Sin duda hay un avance, pero no quiero dejar de ver el amplio espacio que aún existe para expandir las capacidades de nuestro sistema financiero. El desarrollo de un mercado más profundo debe traducirse no únicamente en mayores oportunidades de financiamiento para la economía y no únicamente para los emisores más grandes y mejor planificados”, precisó. Por ello, Mejía enlistó cinco áreas de oportunidad donde hace falta tener un foco. Por un lado, la democratización de instrumentos, fortalecer la inclusión financiera y generar mayor confianza en instrumentos de inversión. En segundo lugar, ampliar la oferta de vehículos con distintos horizontes de inversión y perfiles de riesgo. “Las necesidades los inversionistas son diversas y además evolucionan a lo largo del tiempo. Un mercado más profundo requiere de opciones capaces de atender distintos objetivos patrimoniales, horizontes de ahorro y preferencias de liquidez”, dijo. Fortalecer la educación financiera, para entender la relación riesgo-beneficio; promover visión de largo plazo la administración de recursos; y por último, impulsar capacidad de vehículos vinculados a proyectos ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). La mañana del 18 de mayo, se celebró el Foro de Fondos, “Cinco billones que impulsan el futuro de México” en la Ciudad de México. En el evento se contó con la presencia del presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Ángel Cabrera; la Subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, María del Carmen Bonilla; Álvaro García Pimentel, presidente de la AMIB; Guillermo Zamarripa, presidente de la Amafore, Santiago Urquiza, presidente de BIVA.