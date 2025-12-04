No es para todos | Claudia Sheinbaum firmó el nuevo aumento de salario mínimo para el 2026: ahora será de 13.409

Claudia Sheinbaum confirmó el aumento del salario en México para el 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el aumento de los salarios básicos para todo el país. En esa línea, la mandataria mexicana afirmó que el aumento del salario para el 2026 busca “proteger el poder adquisitivo”, aunque especialistas advierten impactos diferenciados entre regiones.

Es así como el nuevo el salario mínimo general para el 2026 que se empezará a aplicar desde enero, llegará a 9,582.47 pesos mensuales, mientras la Zona Libre de la Frontera Norte recibirá 13,409.80 pesos.

El ajuste salarial beneficiará directamente a 8.5 millones de trabajadores, pero algunos sectores señalan que “no todas las actividades absorberán el incremento con la misma facilidad”. Los salarios profesionales también subirán con los mismos porcentajes establecidos por el Gobierno federal.

El incremento no se aplicará de manera homogénea a todas las regiones ni sectores.

Los beneficios dependerán del tipo de actividad económica y su capacidad de absorción salarial.

Claudia Sheinbaum aumentó en un 13% el salario básico

El Gobierno destacó que el aumento del 13% en el salario general y del 5% en la frontera norte busca cerrar brechas laborales.

Economistas apuntan que el alza podría impulsar el consumo interno, aunque insisten en considerar variables como inflación y productividad. La administración aseguró que el impacto será monitoreado para “preservar la estabilidad económica nacional”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un aumento del salario mínimo del 13 % para 2026, el segundo de su mandato, en el que ha prometido que el sueldo básico alcanzará en 2030 para comprar 2,5 canastas básicas.

Boletín del INEGI: segundo trimestre de 2025 fue un buen momento para Nuevo León, Hidalgo y Ciudad de México

El boletín trimestral del INEGI reportó que, durante el segundo trimestre de 2025, México alcanzó 40 millones de puestos de trabajo remunerados, registrando un aumento anual de 1.3%. El informe destacó un comportamiento heterogéneo entre entidades.

Nuevo León , Hidalgo y Ciudad de México mostraron los mayores incrementos.

Campeche, Quintana Roo y Durango evidenciaron reducciones en empleo remunerado.

El informe del INEGI también señaló que las remuneraciones totales ascendieron a 9,929,008 millones de pesos corrientes, lo que significó un crecimiento anual del 6.5%. El organismo subrayó que estas mediciones permiten evaluar “las dinámicas laborales reales en cada estado”.