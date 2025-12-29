En esta noticia Cambios al IEPS

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó las nuevas tarifas del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como las actualizaciones a otras tarifas.

La actualización responde a que la inflación acumulada ya rebasó 10% y corresponde, por ley, un ajuste a las tasas del impuesto.

Fonacot entrega hasta cuatro salarios a trabajadores del ISSSTE. Fuente: ShutterStock

Además, el año entrante, el Salario Mínimo General se ubicará en MXN $9,582 mensuales. Quienes reciben este monto serán los principales beneficiarios del ajuste en las tarifas del SAT, pues no deberán pagar esta contribución, es decir, el salario mínimo sigue exento de ISR.

La última actualización de tarifas del ISR ocurrió en enero de 2023. Desde ese periodo a la fecha, la inflación acumulada superó 13%, de acuerdo con datos del Inegi, lo que causó que los trabajadores pagarán más impuestos, sin recibir aumentos en los salarios.

Esa actualización mueve los rangos de ingresos y las tasas de ISR hacia arriba, lo que hace que la mayoría de los contribuyentes paguen menos impuestos.

La información completa sobre las nuevas tasas de ISR se puede consultar en el Anexo 8 de la Miscelánea Fiscal, publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Las tasas inician en 10% para sueldos de 10 mil pesos mensuales, y rebasan 31% para las percepciones más altas, de acuerdo con el documento.

Cambios al IEPS

El Congreso también aprobó cambios a la cuota al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sobre distintos productos en el país, entre los que se incluyen las gasolinas.

En este sentido, la cuota de IEPS para la gasolina Magna a un máximo de MXN $6.7001 pesos por litro.

El alza representa un ajuste en torno a 3.8% respecto a este año, alineado con la inflación que se observó durante el cierre de 2025.

Sin embargo, el ajuste a la tarifa no representará un incremento en el costo del combustible, aseguró la Secretaría de Hacienda y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“La gasolina no va a aumentar de precio; eso lo conseguimos con un acuerdo voluntario con los gasolineros”, dijo la presidenta en su conferencia diaria.

El acuerdo establece que la gasolina Magna se mantendrá por debajo de MXN $24 por litro en promedio durante el año entrante.

Sheinbaum recordó que al inicio de su mandato la gasolina regular en algunos lugares se vendió entre MXN $26 y MXN $27 por litro, por lo cual se hizo un trabajo muy detallado de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos (Pemex) y Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para revisar los precios.