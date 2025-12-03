El incremento fue superior a lo esperado por el mercado.

Es oficial: el próximo año el Salario Mínimo General (SMG) será de MXN $315.04 diarios, lo que representa un incremento de 13% en relación con el pago de este año.

El anuncio fue hecho por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, durante la conferencia matutina diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El incremento fue pactado por los representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), y fue superior a lo que esperaba casi todo el mercado y la propia presidenta de México. Tanto los analistas como la mandataria esperaban un incremento máximo de 12%.

El año entrante, cada mexicano que gane un Salario Mínimo General recibirá MXN $36.24 pesos más que este año, cuando el indicador se ubica en MXN $278.80.

Además, en la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento en porcentaje es el mismo, por lo que el pago crecerá de MXN $419.80 a MXN $440.87 para 2026.

¿Para cuánto alcanza?

El aumento al Salario Mínimo General permitiría a un mexicano casi dos canastas básicas con base en el precio reportado apenas el 12 de noviembre por el Inegi.

El instituto señaló que en octubre de MXN $4,756 mensuales. Con el aumento, a partir de enero de 2026, el Salario Mínimo será de MXN $9,450 mensuales, es decir, 1.98 canastas básicas a precios de octubre.

El objetivo de la presidenta Claudia Sheinbaum es que el Salario Mínimo General cubra 2.5 canastas básicas al cierre de su sexenio.

Hace dos semanas, la ONG Acción Ciudadana Frente a la Pobreza solicitó acelerar el aumento al Salario Mínimo General a 16% para que pueda cubrir el costo de dos canastas básicas durante todo 2026.