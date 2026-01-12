Los bancos de México solicitarán datos biométricos para retirar y depositar dinero en efectivo

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que, a partir del 1 de julio de 2026, entrarán en vigor nuevas reglas para quienes hagan depósitos o retiros en efectivo por montos superiores a 140,000 pesos en sucursales bancarias del país.

Estas disposiciones forman parte de una estrategia para reforzar la seguridad en el sistema financiero y combatir delitos como el fraude, el robo y el lavado de dinero. Desde esa fecha, las personas que manejen efectivo por arriba de ese monto deberán presentar una identificación oficial vigente y someterse a un proceso obligatorio de verificación de identidad.

Los bancos de México pedirán INE y datos biométricos para operar dinero en efectivo Fuente: Shutterstock Miguel AF

Las medidas serán de aplicación nacional y abarcarán a todas las instituciones bancarias que operan en México. Por este motivo, se sugiere prestar atención a los detalles de esta medida.

¿Cuándo pedirán datos biométricos para operar con efectivo?

La mediad solo se activará en casos específicos, cuando se cumplan las siguientes condiciones:

El retiro en efectivo supere los 140,000 pesos.

El depósito en efectivo sea mayor a 140,000 pesos.

La operación se realice directamente en ventanilla.

En estos casos, la entidad tendrá la obligación de confirmar la identidad del cliente antes de autorizar la transacción. Si la persona no entrega la documentación requerida, la institución no podrá efectuar el movimiento.

¿Qué piden en el banco para retirar dinero?

Entre los datos y documentos que podrán solicitarse se encuentran:

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

Verificación y actualización de datos del cliente.

Validaciones biométricas (huella digital o reconocimiento facial) en las sucursales que cuenten con estos sistemas.

¿Por qué los bancos de México piden INE?

La solicitud de INE y datos biométricos tiene como objetivo la disminución de fraudes. Además, se busca reforzar la lucha contra el lavado de dinero y alinear a México con los estándares internacionales de control financiero.