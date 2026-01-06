Recientemente, el sistema de jubilación en México ha experimentado cambios significativos, estableciendo un nuevo mínimo de edad para el retiro laboral. Este nuevo esquema, que ya ha entrado en vigor, garantiza un retiro justo y digno para ciertos trabajadores.

En detalle, se implementó un decreto que congela la jubilación para las mujeres trabajadoras del Estado. Esta medida establece una nueva edad mínima para acceder a la pensión y fue posible gracias a la firma oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Conoce los detalles de esta medida y prepárate para retirarte antes de tiempo. Ten en cuenta las disposiciones impuestas a nivel nacional.

¿Quiénes son elegibles para el retiro anticipado en México?

Las mujeres trabajadoras del Estado en México ya no deberán esperar hasta los 58 años para iniciar su proceso de jubilación, ya que con esta modificación la edad mínima se reduce a 53 años.

El secretario Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), explicó que este decreto, firmado por la mandataria y ya vigente, establece una nueva modalidad de retiro que difiere de la reforma de 2007, la cual mantenía la edad mínima de jubilación para mujeres en 58 años sin considerar una disminución progresiva.

¿Cuándo se autorizará la jubilación a los 53 años en México?

A partir de 2028, todas las trabajadoras del Estado afiliadas al Instituto de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) podrán retirarse a partir de los 58 años; sin embargo, a partir de 2034, la edad mínima se irá reduciendo de forma gradual hasta alcanzar los 53 años.