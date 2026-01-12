Una modificación clave en el sistema de pensiones abre la puerta a un retiro anticipado para ciertos trabajadores, sin afectar el ingreso que recibirán al jubilarse.

Un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum modificó las reglas de jubilación en México y permitirá que miles de trabajadores del Estado se retiren varios años antes de lo previsto, sin que eso implique una reducción en el monto de su pensión . La medida comenzará a aplicarse de forma gradual a partir de 2026.

El cambio impacta directamente en quienes cotizan bajo el régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y pone fin al esquema de aumento progresivo de la edad mínima de retiro. Con esta decisión, el Gobierno busca revertir una de las principales preocupaciones previsionales de los empleados públicos.

Jubilación anticipada en México: qué establece el decreto de Sheinbaum

El decreto firmado por la presidenta establece una reducción gradual de la edad mínima de jubilación para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Con esta decisión, se frena el aumento escalonado que estaba previsto hasta 2034.

La medida busca devolver condiciones más favorables a los empleados públicos que han cotizado durante décadas y veían cada vez más lejana la posibilidad de retirarse. El objetivo central es permitir el acceso a la jubilación en edades más tempranas, sin modificar el monto del beneficio.

El cambio ya fue oficializado y forma parte de una estrategia más amplia para ajustar el sistema de pensiones del sector público en los próximos años.

Quiénes pueden jubilarse antes y a partir de qué edad

El beneficio aplica exclusivamente a trabajadores al servicio del Estado afiliados al ISSSTE, tanto mujeres como hombres, siempre que cumplan con los años de servicio requeridos. La reducción de la edad mínima no será automática, sino progresiva según el calendario definido por el decreto .

En el caso de las mujeres, la edad de retiro comenzará a disminuir antes que la de los hombres, aunque ambos grupos se verán beneficiados con el nuevo esquema. Esto permitirá que algunos trabajadores puedan jubilarse varios años antes de lo previsto originalmente.

El decreto no modifica otros requisitos clave, como la antigüedad laboral, por lo que el acceso anticipado dependerá de cumplir con todas las condiciones establecidas.

Jubilación anticipada sin recorte: quiénes podrán retirarse antes y cobrar el mismo monto en 2026

La jubilación anticipada no reducirá el monto de la pensión: quienes accedan al beneficio cobrarán el mismo haber mensual que bajo el esquema original .

El cambio solo modifica la edad de retiro y mantiene intactos los derechos y el cálculo del ingreso, con un impacto social positivo para los trabajadores del Estado.