El subsidio eléctrico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya está disponible en Sonora, convirtiéndose en el primer estado del país en recibir este apoyo. La medida tiene como objetivo bajar el costo del recibo de luz durante la temporada de verano y evitar que los hogares caigan en la tarifa DAC (Doméstica de Alto Consumo). Este programa representa un apoyo económico importante en los meses de calor, cuando el uso de ventiladores y aire acondicionado incrementa de forma considerable el consumo eléctrico en los hogares. Conoce los requisitos para acceder al subsidio de la luz y paga menos, en caso de cumplir con las condiciones impuestas por el organismo. El subsidio inició de forma anticipada en Sonora dado a los acuerdos vinculados con su infraestructura de energía solar. Gracias a estas condiciones, los usuarios accederán al beneficio antes que en otras entidades, con descuentos aplicados automáticamente en sus facturas. Mientras que en el resto del país habrá que esperar algunas semanas, en Sonora el apoyo será inmediato, lo que permitirá enfrentar las altas temperaturas sin afectar tanto la economía familiar. La decisión de iniciar en este estado está relacionada con su planta fotovoltaica y sus condiciones climáticas extremas. Para 2026, el Gobierno Federal asignó 1,750 millones de pesos adicionales exclusivamente para esta región. El subsidio tendrá una duración de seis meses, cubriendo el periodo más intenso del verano, y no será necesario realizar ningún trámite, ya que el descuento se reflejará directamente en el recibo. En la mayoría de los estados, el subsidio entrará en vigor el 1 de mayo. Este beneficio está dirigido a zonas donde la temperatura promedio supera los 33°C, alcanzando a millones de usuarios. Un total de 18 entidades participarán en el programa, entre ellas: El presupuesto destinado asciende a 87,789 millones de pesos, lo que representa un incremento del 3.5% respecto al año anterior.