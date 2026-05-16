Los números del Tren Maya ya encendieron las alarmas en México. El megaproyecto ferroviario acumula pérdidas millonarias, transporta menos pasajeros de los esperados y ahora el Gobierno apuesta al transporte de carga para intentar frenar el deterioro financiero. El problema es cada vez más evidente: el sistema no logra sostenerse con turismo. Según reportes financieros y estimaciones difundidas en 2026, el Tren Maya habría perdido más de 3 mil 600 millones de pesos durante el último año operativo y mantiene un déficit diario millonario. El proyecto impulsado durante la administración de Andrés Manuel López Obrador fue diseñado como un motor turístico para el sureste mexicano. La expectativa oficial contemplaba millones de pasajeros por año y un fuerte derrame económico sobre hoteles, gastronomía y servicios. Pero la realidad quedó lejos de esas proyecciones. Especialistas y medios locales coinciden en que la ocupación del Tren Maya continúa por debajo de las metas previstas originalmente. En muchos recorridos, especialmente fuera de temporada alta, se registran vagones con baja demanda y estaciones con escaso movimiento turístico. A eso se suma otro problema: varias terminales quedaron alejadas de zonas hoteleras, aeropuertos y centros urbanos, lo que dificulta convertir al tren en una alternativa competitiva frente a vuelos internos o transporte privado. El principal problema del proyecto fue una sobreestimación de la demanda turística. El Gobierno proyectó un flujo de pasajeros que, hasta ahora, no se consolidó. Incluso autoridades vinculadas al proyecto reconocieron que gran parte de los usuarios actuales son viajeros nacionales o habitantes locales, un perfil que genera menos ingresos que el turismo internacional previsto en el plan original. Los costos operativos tampoco ayudan. Mantener la infraestructura ferroviaria, las estaciones, los servicios y la seguridad del sistema implica un gasto permanente que hoy no logra compensarse con la venta de boletos. Por eso, el debate sobre la rentabilidad del Tren Maya volvió al centro de la discusión económica en México. Frente a este escenario, el Gobierno de Claudia Sheinbaum empezó a cambiar la estrategia. La prioridad ahora es convertir al Tren Maya en un corredor logístico de mercancías. Para eso, se aceleran obras vinculadas a terminales de carga en puntos estratégicos como Cancún, Progreso, Palenque y Poxilá. La idea oficial es que el transporte de mercancías permita compensar las pérdidas del sistema de pasajeros y transforme al proyecto en un eje comercial para el sureste mexicano. El cambio marca un giro importante respecto del discurso original, que presentaba al tren principalmente como una apuesta turística. Pese al cambio de rumbo, las dudas sobre el futuro financiero del proyecto siguen creciendo. Diversos análisis sostienen que el costo total del Tren Maya ya supera ampliamente las estimaciones iniciales y que el sistema todavía depende de subsidios públicos multimillonarios para sostener su operación. Al mismo tiempo, continúan las críticas por impactos ambientales, afectaciones ecológicas y presión sobre ecosistemas sensibles de la Península de Yucatán. Por ahora, el Gobierno mantiene el respaldo total al megaproyecto. Pero el mensaje oficial cambió: el turismo ya no alcanza y la esperanza económica del Tren Maya ahora está puesta en la carga ferroviaria.