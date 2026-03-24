Con la llegada de las altas temperaturas en México, también aumenta el uso de electrodomésticos como ventiladores y aires acondicionados. Para mitigar el impacto en la economía del hogar, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) implementará nuevamente el subsidio de verano 2026, un descuento automático en el costo de la luz dirigido a viviendas ubicadas en las zonas más calurosas del país. Este apoyo reduce el precio por kilowatt-hora (kWh) y está enfocado en regiones donde las temperaturas promedio superan los 30 grados durante la temporada. Además, se aplica de manera automática a quienes cuentan con tarifas domésticas elegibles, sin necesidad de hacer ningún trámite. Conoce los detalles de este beneficio y aplica, según las condiciones dispuestas por las autoridades. En la mayoría de los estados, el subsidio comenzará el 1 de mayo de 2026 y se mantendrá vigente hasta el 31 de octubre, cubriendo los meses de mayor calor. Sin embargo, hay excepciones. En entidades como Sonora, donde las temperaturas elevadas llegan antes, el apoyo suele adelantarse al 1 de abril, previo acuerdo entre autoridades locales y la CFE. El subsidio no se aplica a niveln nacional, sino en regiones con climas más extremos. Los usuarios con tarifas domésticas 1C, 1D, 1E y 1F en los siguientes estados podrán recibir el descuento: El subsidio tiene un límite de consumo. Si se sobrepasa el tope establecido para cada tarifa, el excedente se cobrará a un costo más elevado e incluso el usuario podría pasar a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), perdiendo el beneficio económico. Para evitar incrementos en el recibo, se recomienda implementar medidas de ahorro energético, como usar focos LED, dar mantenimiento a los equipos de aire acondicionado, sellar puertas y ventanas y desconectar aparatos que no se estén utilizando.