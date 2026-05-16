Durante años nos dijeron que 10,000 pasos diarios eran la clave para mantenerse en forma. Esa cifra se convirtió en una especie de mandamiento. Pero un estudio reciente de la Universidad de Chicago acaba de derrumbar esa creencia de raíz: no se trata de cuánto caminas, sino de cómo caminas. Caminar todos los días tiene beneficios comprobados: quema calorías, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, mejora el estado de ánimo y fortalece el sistema inmune. Pero si lo hacés a un ritmo tranquilo, podés estar dejando enorme potencial sobre la mesa. En ese contexto, la ciencia derribó la idea de que “más es mejor”. Lo importante no es solamente alcanzar una cantidad de pasos al final del día, sino la intensidad y calidad del movimiento. De hecho, caminar apenas 20 minutos a un ritmo de 100 pasos por minuto puede aportar más beneficios que caminar durante una hora sin mantener velocidad. El doctor Daniel Rubin fue contundente en declaraciones a BBC Science Focus: “los adultos que caminan más rápido viven más”. Según explicó, esta diferencia en la longevidad se observa incluso sin importar el índice de masa corporal o el nivel general de actividad física de cada persona. Acá está el corazón del estudio. Según los investigadores, quienes caminaron a 100 pasos por minuto —considerado ejercicio de intensidad moderada— obtuvieron los mayores beneficios para la salud. ¿Cómo saber si estás en ese ritmo? Una referencia práctica: es el paso en el que podés hablar, pero con algo de esfuerzo. No un paseo relajado ni una carrera, sino una marcha decidida. El Dr. Rubin también propone una estrategia gradual para quienes recién empiezan: identificar el ritmo cómodo propio y agregar entre 5 y 10 pasos por minuto de forma progresiva. El objetivo a alcanzar es entre 10 y 15 pasos por minuto por encima de la cadencia habitual, siempre según la tolerancia de cada persona. Cuando aumentás la cadencia, el cuerpo trabaja a mayor intensidad cardiovascular sin que lo percibas como un esfuerzo extremo. Eso significa mayor consumo calórico en el mismo tiempo, mejor circulación y un metabolismo más activo incluso después de que terminaste de caminar. Además, caminar rápido activa de forma más eficiente la musculatura de las piernas, glúteos y core, lo que contribuye a tonificar el cuerpo con una actividad de bajo impacto articular. Para personas con sobrepeso o adultos mayores, es especialmente valioso: se logran resultados sin el desgaste de actividades de alto impacto.