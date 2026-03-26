Durante las vacaciones de Semana Santa, muchas familias optan por viajar juntas en un solo auto para ahorrar dinero o por practicidad. Sin embargo, es una costumbre común que puede traer consecuencias como multas, sanciones administrativas e incluso que las autoridades retengan el auto. Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal y normativas locales como las de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (CDMX), es obligatorio respetar la capacidad de pasajeros definida por el fabricante, además de cumplir con medidas de seguridad como el uso del cinturón. Es importante resaltar que esta disposición no es opcional. Incumplirla no solo implica sanciones, sino que también pone en riesgo la integridad de los ocupantes. En México, la regla es la siguiente: El monto de la multa varía según la entidad o si se trata de una vía federal: Además, las autoridades pueden aplicar otras sanciones como: Estas medidas buscan prevenir accidentes y proteger a los usuarios de la vía. Más allá de la sanción económica, el principal problema es la seguridad. Autoridades como la Guardia Nacional señalan que el exceso de pasajeros: En temporadas como Semana Santa se intensifican los operativos en carreteras federales y estatales. En esta línea, personal de la Guardia Nacional y policías locales pueden detener vehículos para revisar: Si las autoridades detectan algún tipo de irregularidad, pueden aplicar la sanción en el momento.