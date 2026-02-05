La Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplica un subsidio especial de verano en ciertos estados del país donde las temperaturas superan fácilmente los 33 grados, reduciendo el costo por kilowatt-hora (kWh). Para mitigar el consumo que genera el aumento de uso de ventiladores, aires acondicionados y otros equipos eléctricos que elevan el consumo de energía en los hogares, la CFE confirmó la aplicación de descuentos para ciertos usuarios. El beneficio se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar algún trámite. De acuerdo con información publicada por El Informador, este subsidio comenzará a reflejarse a partir de mayo en diversos estados del país. Sin embargo, en entidades como Sonora, el beneficio puede iniciar desde el 1 de abril, si se logra un convenio con la CFE para ampliar un mes el periodo de aplicación de la tarifa 1F. El subsidio de verano es un descuento que se aplica en el recibo de luz durante los meses más calurosos del año, con el objetivo de reducir el impacto económico que representa el uso intensivo de electricidad en zonas donde el calor obliga a mantener ventilación constante o equipos de enfriamiento. El apoyo aplica solo para usuarios domésticos con determinadas tarifas: También aplaica a la tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC) con condiciones específicas. Esto significa que el descuento depende de cómo esté clasificado el contrato ante la CFE y del consumo registrado en el domicilio. El beneficio no se aplica en todo el país, ya que depende del clima de cada región. El subsidio se aplicará en 18 entidades: La CFE establece este apoyo principalmente en estados donde el calor suele superar los 33 grados, incrementando el consumo doméstico.