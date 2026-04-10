El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recordó la obligatoriedad de los trámites fiscales en México, como es el caso de la Constancia de Situación Fiscal. Se trata de un documento clave para emitir facturas, por lo que obviarla no corresponde una falta sancionada por la ley. El organismo es claro: solicitar este documento como requisito para generar un Comprobante Fiscal Digital (CFDI) es una práctica indebida. Esta conducta está tipificada como infracción en el artículo 83, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación. Conoce los detalles de las obligaciones fiscales y evita problemas con las autoridades. Ten en cuenta los requisitos impuestos a nivel nacional. El SAT señala que únicamente se requieren datos básicos, los cuales pueden proporcionarse sin necesidad de entregar la constancia: Estos datos pueden compartirse mediante la llamada cédula de datos fiscales, evitando así exponer información adicional. Las multas por exigir la Constancia de Situación Fiscal pueden ir desde 21,420 hasta 122,440 pesos, dependiendo de la gravedad de la falta. Es importante destacar que los empleadores no deben solicitar este documento para el timbrado de nómina. En su lugar, pueden obtener la información necesaria a través de mecanismos como un caso de aclaración o conforme a la ficha 44/CFF de la Resolución Miscelánea Fiscal. Si necesitas tu constancia, puedes descargarla mediante los canales oficiales del SAT: Dicha exigencia se volvió común en comercios, empresas y entornos laborales. Sin embargo, insiste en que no está permitida y puede derivar en sanciones.