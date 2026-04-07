Un rumor se propagó con rapidez por redes sociales y aplicaciones de mensajería: el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizaría visitas domiciliarias masivas en varios estados de México para verificar el cumplimiento fiscal de pensionados y jubilados. El mensaje generó alarma entre millones de contribuyentes. El SAT sí tiene facultades legales para visitar domicilios en México, pero estas intervenciones no son aleatorias ni generalizadas. La autoridad fiscal actúa únicamente bajo criterios específicos vinculados a riesgos fiscales o a la presunta comisión de algún delito. Además, el SAT no publica calendarios ni avisos previos sobre fechas de visitas, por lo que cualquier mensaje que afirme conocer esos datos debe tomarse con cautela. Desde junio de 2025, el SAT emitió un comunicado oficial para frenar la desinformación. La dependencia fue categórica: “No existe un operativo de visitas enfocado a un régimen o tipo de contribuyente específico como asalariados, jubilados o personas morales”, precisó la autoridad en sus redes oficiales. Esta aclaración es especialmente relevante porque los adultos mayores suelen ser blanco de engaños relacionados con supuestas auditorías fiscales. Grupos de WhatsApp y publicaciones virales han utilizado el nombre del SAT para generar incertidumbre, en algunos casos para promover asesorías no reguladas o cometer fraudes. Ante cualquier duda, la recomendación es consultar únicamente los canales oficiales de la institución. Aunque no existen operativos masivos, los contribuyentes deben conocer los supuestos legales bajo los cuales el SAT puede presentarse en un domicilio: En todos estos casos, la visita responde a un hallazgo puntual, no a una campaña generalizada. En cualquiera de estos escenarios, el SAT debe presentar credenciales oficiales y una orden escrita que justifique la diligencia. Sin esos elementos, ningún ciudadano está obligado a permitir el acceso a su domicilio. Ante la proliferación de rumores fiscales en México, los expertos en derecho tributario insisten en verificar cualquier notificación a través del portal oficial sat.gob.mx o llamando a MarcaSAT al 55 627 22 728. La mejor defensa sigue siendo la misma: información clara, fuentes confiables y conocimiento de los propios derechos como contribuyente.