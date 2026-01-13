El Servicio de Administración Tributaria (SAT) emitió una advertencia clara: cualquier negocio que no presente su Declaración Anual de Impuestos 2025 antes del 31 de marzo enfrentará sanciones económicas.

La obligación aplica de manera general a todas las personas morales, sin distinción de tamaño o volumen de operaciones . Esto incluye desde sociedades anónimas y grandes corporaciones hasta pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas y cualquier otra entidad con actividad empresarial legalmente constituida.

Las sociedades en liquidación deben declarar antes del 19 de enero; las personas morales sin fines de lucro, hasta el 16 de febrero; y la mayoría de las empresas, incluidas SA y SRL, tienen como fecha tope el 31 de marzo, sin prórrogas. Fuente: archivo

La fecha límite varía según el tipo de empresa: conoce cuál te aplica

No todas las empresas tienen la misma fecha límite, y confundirse puede resultar costoso. Las sociedades en periodo de liquidación deben presentar su declaración antes del 19 de enero, lo que significa que su plazo ya está próximo a vencer. Por su parte, las personas morales sin fines de lucro , como asociaciones civiles y fundaciones que realizan actividades comerciales complementarias, tienen hasta el 16 de febrero.

La gran mayoría de los negocios, incluyendo sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y otros regímenes de personas morales, cuentan con hasta el 31 de marzo para cumplir.

Esta diferenciación de plazos responde a la naturaleza jurídica y fiscal de cada tipo de entidad, pero el SAT no dará prórrogas adicionales.

Nueva plataforma del SAT: información precargada que puede ser una trampa si no la verificas

La innovación del SAT este año es su plataforma con información precargada, diseñada para facilitar el proceso declarativo. El sistema ya incluye los pagos provisionales realizados durante 2025, la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada, las retenciones de ISR efectivamente pagadas, y los CFDI de devoluciones, descuentos y bonificaciones.

Sin embargo, aquí viene la advertencia crucial: los negocios deben verificar minuciosamente esta información. Si detectan errores o necesitan modificar datos, deberán presentar declaraciones complementarias . El fisco aclara que cuando hay saldo a cargo, las actualizaciones tardan 48 horas en reflejarse, mientras que con saldo en ceros solo toman 24 horas.

Confiar ciegamente en los datos precargados sin una revisión exhaustiva puede llevar a declaraciones incorrectas y, consecuentemente, a sanciones.

No presentar la Declaración Anual puede implicar desde multas y declaraciones complementarias obligatorias hasta la suspensión de sellos digitales, auditorías fiscales prolongadas y la imposibilidad de facturar o contratar con el sector público. Fuente: Shutterstock.

Requisitos técnicos indispensables: sin e.firma vigente no hay declaración anual

Para presentar la Declaración Anual 2025, los negocios deben cumplir con requisitos técnicos específicos que no admiten excepciones. Es obligatorio contar con una e.firma vigente, el certificado de identidad digital del SAT. Además, se requiere acceso a un servicio de banca electrónica autorizado, ya que cualquier saldo a favor será depositado mediante transferencia bancaria directa.

Este año, el SAT reforzó la seguridad del proceso, eliminando opciones alternativas de pago o recepción de saldos. Los negocios que no cuenten con estos elementos técnicos deben gestionarlos de inmediato, considerando que obtener una e.firma puede tomar varios días hábiles. Dejar este trámite para el último momento podría significar incumplir con la obligación, incluso si la información fiscal está lista.

Las sanciones por incumplimiento: más allá de las multas económicas

Es crucial comprender que las consecuencias de no presentar la Declaración Anual trascienden la imposición de sanciones pecuniarias. El Código Fiscal de la Federación (CFF) prevé un esquema de penalidades que incluye multas que pueden ascender a varios miles de pesos, cuyo monto se determina en función del régimen fiscal, el nivel de ingresos y la reincidencia del contribuyente.

No obstante, el impacto operativo y legal suele ser significativamente mayor. Entre las principales consecuencias se encuentran: