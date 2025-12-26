Algunas familias mexicanas acceden a un apoyo económico clave, como la Beca Rita Cetina. Se trata de una asistencia que corresponde al Programa Bienestar, la cual ampliará su cobertura social a partir del año próximo.

Con esta beca para estudiantes de primaria, las familias pueden acceder hasta 20,000 pesos anuales, dependiendo del número de alumnos inscriptos. En esta línea, desde el año próximo habrá más beneficiarios, ya que se ampliará el padrón oficial.

Los estudiantes de México cobran Beca Rita Cetina como apoyo económico

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, este beneficio económico formará parte de la estrategia educativa federal. El registro estará abierto desde enero de 2026.

¿Quién puede recibir la beca Rita Cetina?

Este programa social no es de carácter universal, por ende, no está dirigido a toda la población mexicana. El beneficio se enfoca únicamente en familias con hijos inscritos en escuelas públicas de nivel primaria que cumplan con los lineamientos establecidos en las reglas de operación.

Bajo este esquema, un hogar con cuatro estudiantes en primaria puede recibir hasta 4,000 pesos cada dos meses, lo que equivale a un apoyo anual de 20,000 pesos, el monto máximo contemplado.

Monto de la Beca Rita Cetina

1 estudiante: 1,900 pesos bimestrales (9,500 pesos al año)

2 estudiantes: 2,600 pesos bimestrales (13,000 pesos al año)

3 estudiantes: 3,300 pesos bimestrales (16,500 pesos al año)

4 estudiantes: 4,000 pesos bimestrales (20,000 pesos al año)

¿Qué requisitos se requiere para la beca Rita Cetina?

Con el objetivo de prevenir fraudes y garantizar la correcta asignación del apoyo económico, la dependencia federal establece que padres, madres o tutores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Que el alumno curse cuarto, quinto o sexto grado de primaria en una escuela pública Contar con CURP certificada tanto del menor como del representante legal, validada ante el Renapo Presentar identificación oficial vigente del tutor Comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses Disponer de una cuenta activa en Llave CDMX o Llave MX Tener número de teléfono celular y correo electrónico vigentes como medios de contacto Conocer la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela del estudiante

¿Cuándo abrirá el registro a la Beca Rita Cetina?

Si bien las autoridades aún no dieron a conocer las fechas oficiales, fuentes gubernamentales señalan que el periodo de inscripción podría abrirse a inicios de enero de 2026.

Se prevé que Julio León y la SEP emitan un aviso formal en los próximos días, posiblemente después del periodo vacacional de diciembre. Mientras tanto, se recomienda a las familias revisar su documentación y crear su cuenta en el sitio web oficial, plataforma necesaria para recibir apoyos federales.