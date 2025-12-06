En esta noticia
El uso de grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) ha modificado la manera en que buscamos en Google. Solíamos identificar las palabras clave que intuíamos nos daría la respuesta que necesitábamos en el archivo de internet. Ya no.
Ahora en 2025, hablar coloquialmente, tal como lo hacemos con ChatGPT, es la manera de interactuar también con Google. O bien, con Gemini, el LLM de Google que está integrado en el buscador. Es decir, la interacción es más conversacional.
Otras conclusiones que se producen después de horas navegando por el sitio de tendencias en las búsquedas Google Trends es que Google se muerde la cola.
Varios de los términos (o palabras clave) que más buscaron los mexicanos fueron precisamente otras marcas de Google: Gemini, YouTube Music, NotebookLM y, como lo más buscado de todas las categorías, Nano Banana, la herramienta de Gemini para crear imágenes y videos realistas.
Dime cómo buscas y te diré quién eres
En 2025, buscamos soluciones directas a problemas concretos. Lejos quedaron los tiempos cuando queríamos una lista de enlaces para darles clic hasta satisfacer nuestra necesidad de información. Ahora es más asistente personal que buscador.
Hoy poco nos importa la fuente de la información, pues queda relegada a un enlace debajo de la respuesta a nuestra búsqueda. Así que ya no tenemos algún incentivo para entrar a su sitio.
Aquí las listas de lo más buscado en 2025 en México, según Google:
Lo más buscado
- Mundial de Clubes
- Gemini
- Copa Oro
- Copa Mundial de Futbol Sub-20
- Champions League
- Beca Rita Cetina
- DeepSeek
- iPhone 17
- Paquita la del Barrio
- Canelo vs Crawford
Personas más buscadas
- Kendrick Lamar
- Sergio Ramos
- Florinda Meza
- James Rodríguez
- Gilberto Mora
- Roberto Francis Prevost
- Enrique Segoviano
- Keylor Navas
- Mariana Botas
- Aldo de Nigris
In Memoriam
- Paquita la del Barrio
- Ozzy Osbourne
- Papa Francisco
- Charlie Kirk
- Diogo Jota
- Michelle Trachtenberg
- Leo Dan
- Carlos Manzo
- Tongolele
- Hulk Hogan
Películas
- Nosferatu
- Cómo entrenar a tu dragón
- Lilo y Stitch
- Superman
- Emilia Pérez
- Anora
- Destino Final: Lazos de Sangre
- Thunderbolts
- Memorias de un Caracol
- El Conjuro 4: Los últimos ritos
Series y TV
- La Granja VIP
- El Juego del Calamar
- Mentiras: La Serie
- Chespirito: Sin querer queriendo
- Las Muertas
- La Casa de los Famosos
- Marcial Maciel: El Lobo de Dios
- Las hijas de la señora García
- El verano en que me enamoré
- Welcome to Derry
Momentos virales
- Labubu
- Peanutize Me
- Cónclave
- Loro Piana
- Eclipse
- Astronomer
- Bad Bunny México
- Mariana Treviño
- Nano Banana
- Las guerreras K-Pop
Tecnología
- Gemini
- DeepSeek
- iPhone 17
- iPhone 16
- Nintendo Switch 2
- YouTube Music
- Grok
- Copilot
- Honor Magic7 Lite
- NotebookLM
Deportes
- Mundial de Clubes
- Copa Oro
- Copa Mundial de Futbol Sub-20
- Champions League
- Canelo vs Crawford
- Liga de Naciones UEFA
- Canelo vs Scull
- UEFA Europa League
- Blue Jays
- Eliminatorias CONMEBOL
Partidos de futbol
- América vs Toluca
- Guadalajara vs América
- América vs Cruz Azul
- Portugal vs España
- América vs Minnesota
- Cruz Azul vs Whitecaps
- Barcelona vs Real Madrid
- Inter Miami vs América
- Real Madrid vs Arsenal
- Estados Unidos vs México
Mexicanos más buscados
- Florinda Meza
- Gilberto Mora
- Mariana Botas
- Aldo de Nigris
- Wendy Guevara
- Alejandro Landeros
- Luka Romero
- Olivia Collins
- Mar Contreras
- Abelito