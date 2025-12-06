La irrupción de Gemini en el buscador de Google se consolidó de manera en que ha transformado nuestra manera de buscar información.

En esta noticia Dime cómo buscas y te diré quién eres

El uso de grandes modelos de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) ha modificado la manera en que buscamos en Google. Solíamos identificar las palabras clave que intuíamos nos daría la respuesta que necesitábamos en el archivo de internet. Ya no.

Ahora en 2025, hablar coloquialmente, tal como lo hacemos con ChatGPT, es la manera de interactuar también con Google. O bien, con Gemini, el LLM de Google que está integrado en el buscador. Es decir, la interacción es más conversacional.

Otras conclusiones que se producen después de horas navegando por el sitio de tendencias en las búsquedas Google Trends es que Google se muerde la cola.

Varios de los términos (o palabras clave) que más buscaron los mexicanos fueron precisamente otras marcas de Google: Gemini, YouTube Music, NotebookLM y, como lo más buscado de todas las categorías, Nano Banana, la herramienta de Gemini para crear imágenes y videos realistas.

La herramienta para navegar el internet no deja de cambiar.

En 2025, buscamos soluciones directas a problemas concretos. Lejos quedaron los tiempos cuando queríamos una lista de enlaces para darles clic hasta satisfacer nuestra necesidad de información. Ahora es más asistente personal que buscador.

Hoy poco nos importa la fuente de la información, pues queda relegada a un enlace debajo de la respuesta a nuestra búsqueda. Así que ya no tenemos algún incentivo para entrar a su sitio.

Aquí las listas de lo más buscado en 2025 en México, según Google:

Lo más buscado

Mundial de Clubes

Gemini

Copa Oro

Copa Mundial de Futbol Sub-20

Champions League

Beca Rita Cetina

DeepSeek

iPhone 17

Paquita la del Barrio

Canelo vs Crawford

Personas más buscadas

Kendrick Lamar

Sergio Ramos

Florinda Meza

James Rodríguez

Gilberto Mora

Roberto Francis Prevost

Enrique Segoviano

Keylor Navas

Mariana Botas

Aldo de Nigris

In Memoriam

Paquita la del Barrio

Ozzy Osbourne

Papa Francisco

Charlie Kirk

Diogo Jota

Michelle Trachtenberg

Leo Dan

Carlos Manzo

Tongolele

Hulk Hogan

Películas

Nosferatu

Cómo entrenar a tu dragón

Lilo y Stitch

Superman

Emilia Pérez

Anora

Destino Final: Lazos de Sangre

Thunderbolts

Memorias de un Caracol

El Conjuro 4: Los últimos ritos

Series y TV

La Granja VIP

El Juego del Calamar

Mentiras: La Serie

Chespirito: Sin querer queriendo

Las Muertas

La Casa de los Famosos

Marcial Maciel: El Lobo de Dios

Las hijas de la señora García

El verano en que me enamoré

Welcome to Derry

Momentos virales

Labubu

Peanutize Me

Cónclave

Loro Piana

Eclipse

Astronomer

Bad Bunny México

Mariana Treviño

Nano Banana

Las guerreras K-Pop

Tecnología

Gemini

DeepSeek

iPhone 17

iPhone 16

Nintendo Switch 2

YouTube Music

Grok

Copilot

Honor Magic7 Lite

NotebookLM

Deportes

Mundial de Clubes

Copa Oro

Copa Mundial de Futbol Sub-20

Champions League

Canelo vs Crawford

Liga de Naciones UEFA

Canelo vs Scull

UEFA Europa League

Blue Jays

Eliminatorias CONMEBOL

Partidos de futbol

América vs Toluca

Guadalajara vs América

América vs Cruz Azul

Portugal vs España

América vs Minnesota

Cruz Azul vs Whitecaps

Barcelona vs Real Madrid

Inter Miami vs América

Real Madrid vs Arsenal

Estados Unidos vs México

Mexicanos más buscados