Aunque muchas personas piensan que las devoluciones dependen únicamente del salario o de los impuestos retenidos, lo cierto es que también intervienen distintos gastos personales que pueden deducirse legalmente ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El organismo fiscal mantiene vigente un esquema de deducciones personales que ayuda a disminuir la carga fiscal y, en ciertos casos, permite obtener un saldo a favor en la Declaración Anual. Esto significa que algunos contribuyentes pueden recibir una devolución directamente en su cuenta bancaria tras presentar su declaración. No obstante, realizar el gasto no es suficiente. También es necesario cumplir con diversos requisitos fiscales, como solicitar factura electrónica, utilizar métodos de pago autorizados y verificar que el comprobante contenga el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del contribuyente. Uno de los rubros más relevantes dentro de las deducciones personales corresponde a los gastos médicos. El SAT autoriza deducir pagos hechos a médicos generales, especialistas, dentistas, psicólogos, nutriólogos y hospitales privados. Este beneficio aplica tanto para el contribuyente como para familiares directos, como hijos, padres o cónyuge. Sin embargo, existe una condición indispensable: los pagos deben realizarse mediante transferencia electrónica, tarjeta bancaria o cheque nominativo. Los pagos en efectivo no son válidos. Además, la factura electrónica debe emitirse correctamente con el RFC del contribuyente; de lo contrario, podrían rechazar la deducción durante la revisión de la declaración anual. A continuación, las áreas más destacadas. Aunque las compras en farmacias por lo general no son deducibles, existe una excepción importante. Cuando los medicamentos aparecen incluidos dentro de una factura hospitalaria, sí pueden formar parte de las deducciones personales. Los especialistas fiscales recomiendan revisar las facturas emitidas por hospitales y clínicas privadas antes de presentar la declaración. Este detalle puede influir considerablemente en el saldo a favor que devuelve el SAT. Permiten deducir colegiaturas de escuelas privadas desde preescolar hasta bachillerato. Cada nivel educativo cuenta con límites anuales establecidos, por lo que no necesariamente todo el gasto será deducible. Para acceder a este beneficio, la institución educativa debe emitir factura electrónica y el pago debe efectuarse mediante medios bancarios autorizados. En algunos casos, el transporte escolar también puede deducirse, siempre que sea obligatorio y aparezca claramente desglosado en la factura. Si el concepto no está separado o el servicio es opcional, la autoridad fiscal podría rechazar la deducción. Los aportes voluntarios al Afore se convirtieron en una herramienta fiscal atractiva tanto para trabajadores formales como independientes. Además de fortalecer el ahorro para el retiro, ayudan a reducir la base gravable y pueden incrementar el saldo a favor. De igual manera, las primas pagadas por seguros de gastos médicos mayores también son deducibles cuando corresponden al propio contribuyente o a familiares directos. En ambos casos es obligatorio contar con factura electrónica y realizar los pagos mediante transferencia, tarjeta o cheque. Las personas con créditos hipotecarios pueden deducir los intereses reales pagados por financiamientos destinados a vivienda. Generalmente, las instituciones bancarias entregan una constancia anual con el monto deducible, lo que facilita la presentación de la declaración. Asimismo, las donaciones hechas a instituciones autorizadas por el SAT pueden incluirse como deducciones personales, siempre que la organización esté registrada oficialmente y emita comprobantes válidos. El monto de devolución depende de distintos factores, como: De acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, no existe una cantidad fija de devolución, ya que cada caso se calcula de manera individual. Para que el depósito automático proceda sin trámites adicionales, el saldo a favor no debe superar los 150,000 pesos. Cuando la cantidad es mayor o existen inconsistencias, el contribuyente debe presentar una solicitud manual mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED). Para recibir la devolución del SAT es necesario presentar la Declaración Anual en el sitio web oficial, seleccionar la opción de devolución cuando exista saldo a favor y registrar una CLABE interbancaria válida. Si la devolución es automática, el depósito suele realizarse en un plazo aproximado de cuatro a cinco días durante 2026. En caso contrario, será necesario efectuar una devolución manual utilizando la e.firma.