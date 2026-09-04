Wonderful, startup de inteligencia artificial (IA) aplicada para empresas originaria de Israel, está entrando al mercado mexicano con una alianza con Mercado Libre para el desarrollo de agentes de IA para su división de anuncios clasificados de vehículos. El objetivo de Mercado Libre es mejorar la experiencia de usuario para vendedores y para Wonderful penetrar en el mercado mexicano.

Wonderful desarrolla una plataforma de IA agéntica para que las empresas puedan convertir procesos completos —no sólo tareas aisladas— en procesos automatizados y autónomos.

La startup se fundó en 2025 y llegó a México en julio de este año. Para su desembarco en el país, eligieron a Phil Sebok, ex CEO de Salesforce México, para tomar el rol de general manager. También ficharon a Guillermo Güemez como chief technology officer (CTO), quien cuenta con vasta experiencia como director general de tecnología y director general de innovación en Banorte, así como director de tecnología en Banco Walmart.

Fundada por Bar Winkler, CEO, y Roey Lalazar, CTO, la startup ya ha logrado expandirse a 30 mercados en alrededor de un año. La alianza con Mercado Libre representa su primer despliegue público en el país.

Wonderful construye agentes listos para trabajo complejo: los fundamenta en los datos del negocio y los despliega en cada canal y departamento de las organizaciones. El primero de estos agentes en Mercado Libre ya funciona sobre WhatsApp, el canal de mensajería con mayor uso en el país, y acompaña a cada vendedor de autos usados desde que se comparten los datos del vehículo hasta que se agenda una inspección presencial, sin intervención humana en el flujo.

El nuevo agente funciona con una arquitectura de cinco habilidades: registro del vehículo, identificación de versión, cálculo del precio, agenda de citas y respuesta a preguntas frecuentes. Cada paso en la operación del agente se apoya en el conocimiento especializado sobre transacciones de autos usados para acompañar al vendedor y reducir el abandono del proceso de compraventa.

“Esta solución nos permite atender al vendedor desde el primer mensaje con una valuación y acompañarlo en una sola conversación hasta la inspección”, dijo Mariano Nunes, Head de VIS Motors de Mercado Libre México. “En conjunto con el equipo de Wonderful construimos la solución embebida en la experiencia de compraventa, en lugar de trabajar por su lado; por eso los agentes se comportan como parte del recorrido del usuario y no como algo añadido posteriormente”, detalló el directivo.

Wonderful presume que todo el programa tomó apenas diez semanas. En sus primeras ejecuciones, gestionó alrededor de 99 % de las conversaciones sin necesidad de incorporar a un humano. Asimismo, sostuvo más de 4,500 conversaciones con 3,498 usuarios distintos, con un crecimiento de 49 % por semana, y emitió cerca de 2,200 cotizaciones.

Mercado Libre y Wonderful planean abrir el flujo del agente a un volumen mayor de tráfico dentro de Mercado Libre Vehículos y sumar otros casos de uso a la misma vertical.

El crecimiento en este mercado y en 30 más se respalda de una inversión de Serie C por u$s 550 millones de dólares, anunciada ayer, que le da una valuación de u$s 5,000 millones de dólares, lo que la convierte en una startup unicornio de las que están consiguiendo el titulo en pocos meses gracias al componente de inteligencia artificial en sus modelos de negocio.

La ronda fue liderada por Insight Partners, con la participación de Salesforce y de los inversionistas actuales Index Ventures, IVP, Vine Ventures, 9Yards y Bessemer Venture Partners.

Wonderful utiliza la IA como el núcleo de su propio modelo de negocio: no vende simplemente licencias de un modelo de IA, sino una plataforma sobre la cual las empresas pueden crear, desplegar y gestionar agentes de IA.

“Ayudamos a montar la estrategia y la visión por medio de nuestra capa operativa agéntica [...] con un fuerte brazo de implementación que acompaña al cliente en el día a día [...] por medio de nuestra capa y plataforma técnica”, dijo Sebok en una reunión con medios de comunicación.

Winkler, el CEO de Wonderful, considera que así como las plataformas de nube se convirtieron en la base de la empresa moderna, los sistemas operativos de IA se convertirán en la base de toda empresa. Pero que sin un sistema operativo compartido, la IA corre el riesgo de recrear la dispersión del SaaS tradicional.