Oficial y confirmado | La Secretaría del Bienestar pausará la pensión y no hay habrá pagos para ningún adulto el miércoles 16

El pago de la Pensión Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre comenzó este martes 1 de septiembre. Como ocurre de forma habitual, los depósitos se realizan de manera escalonada y siguen un calendario establecido según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Oficial y confirmado | La Secretaría del Bienestar pausará la pensión y no hay habrá pagos para ningún adulto el miércoles 16

Durante este mes, sin embargo, habrá una interrupción temporal en la entrega de los depósitos debido a un día inhábil. La suspensión no implica la cancelación del apoyo ni la pérdida del dinero: los depósitos se retomarán una vez que se reanuden las operaciones.

¿Por qué se suspenderán los pagos de la Pensión Bienestar?

La pausa del apoyo económico está programada para el miércoles 16 de septiembre, fecha en la que se conmemora la Independencia de México. Al tratarse de un día inhábil, no se realizarán operaciones bancarias ni la dispersión de recursos a través del Banco del Bienestar.

Los pagos se reanudarán el jueves 17 de septiembre, cuando corresponderá el turno a los beneficiarios cuyos apellidos comiencen con las letras N, Ñ y O.

El calendario continuará de la siguiente manera:

18 de septiembre: P y Q.

21 y 22 de septiembre: R.

23 de septiembre: S.

24 de septiembre: T, U y V.

25 de septiembre: W, X, Y y Z.

¿Cuánto recibirán los adultos mayores y cuándo termina el calendario?

El calendario de depósitos comenzó el 1 de septiembre con los beneficiarios cuyo apellido inicia con A . Posteriormente, los pagos continuarán de acuerdo con la siguiente distribución:

2 de septiembre: B.

3 y 4 de septiembre: C.

7 de septiembre: D, E y F.

8 y 9 de septiembre: G.

10 de septiembre: H, I, J y K.

11 de septiembre: L.

14 y 15 de septiembre: M.

Después de la suspensión del 16 de septiembre, los depósitos se retomarán el día 17 y continuarán hasta el viernes 25 de septiembre, cuando finalizará el calendario.

Los adultos mayores de 65 años que forman parte del programa recibirán 6,400 pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

Por lo tanto, quienes no reciban su depósito durante el día inhábil no deben preocuparse: se trata únicamente de una pausa temporal y los pagos continuarán conforme al calendario establecido.