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La industria cosmética ha experimentado una profunda transformación en el consumo impulsada por la interacción en plataformas digitales. Así lo muestra el reporte K-Beauty Goes Global de NielsenIQ, empresa de inteligencia del consumidor.

El éxito actual de la K-Beauty está cimentado en el social commerce, donde la inspiración digital se traduce en ventas directas y el consumidor hiperconectado toma decisiones en tiempo real, dice el reporte.

En canales de social commerce, las búsquedas sobre K-Beauty aumentaron un 125% durante el último año, disparando las ventas en valor de marcas coreanas en un 430% a nivel global. La conversación es masiva y visible, pues tan solo hashtags como #GlassSkin alcanzan 1.5 millones de publicaciones, mientras que #KoreanSkincare suma 2.8 millones.

El valor de las ventas de K-Beauty (impulsado fuertemente por mercados clave como México y Brasil) experimentó un acelerado crecimiento del 135% en los últimos dos años. Este auge se refleja en cifras contundentes con un visible incremento de las exportaciones directas de cosmética coreana, que pasaron de u$s35 a u$s92 millones de dólares entre 2023 y 2025 (con una fuerte prevalencia en México, Brasil y Argentina).

América Latina supera a otras regiones, según los hallazgos de NielsenIQ. Medio Oriente crece 76%; Europa Occidental, 58%; Norteamérica, 53% y Asia Pacífico, 27%.

Específicamente en México, el auge de la K-Beauty no se limita a las compras transfronterizas, sino que está respaldado por una sólida inversión en infraestructura física, distribución y presencia local.

Asimismo, la adopción de la cosmética coreana en México evoluciona hacia la Layered K-Routine, integrando el cuidado de la piel en una rutina multicategoría diaria y personalizada. Con un aumento de valor en ventas, en categorías de entrada de baja fricción como la limpieza facial (+72%), los cosméticos (+58%) y la hidratación (+46%), la K-Beauty deja de ser una novedad digital para convertirse en un pilar indispensable del consumo diario.

Un ticket mayor

Según el reporte, quienes adquieren K-Beauty desembolsan aproximadamente u$s140 dólares más en skincare que el comprador en línea promedio, concentrando el 26% del gasto total en cuidado facial. Además, se trata de una audiencia mayoritariamente joven (18 a 34 años) y 80% femenina, superando el 74% de penetración del cuidado de la piel tradicional.

Específicamente para la Generación Z, este entorno redefine el acceso al lujo mediante la tendencia One-Bite Luxury. En lugar de realizar una sola gran compra costosa, esta generación prefiere probar productos premium en formatos más pequeños y accesibles, coleccionando aquello que mejor refleja su identidad.